راه اندازی۲ بازار روز جدید در شهرکرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا هاشمی صبح یک شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به احداث دو بازار روز در شهرکرد اظهار داشت: جهت راه‌اندازی بازار روز در محله ۳۶ منظریه قطعه زمینی استان بصورت استیجاری و با متراژ ۱۳۸۲۰ متر مربع با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال و با کاربری تجاری از اداره کل راه و شهرسازی دریافت شده است.

وی افزود: همچنین بازار روز میرآباد، جنب آتش‌نشانی با مساحت ۸۰۰ مترمربع در حال تجهیز است که جهت احداث سازه‌های موقت برای بازارهای روز اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال هزینه شده است.

سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری شهرکرد بیان کرد: این اقدام با هدف ایجاد و گسترش بازارچه‌های موقت در سطح شهر و ساماندهی دستفروشان در مناطق مستعد شهر و توزیع محصولات کشاورزی ارزان قیمت جهت رفاه حال شهروندان صورت گرفته است.