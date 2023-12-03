به گزارش خبرگزاری مهر، احمد سالاری فر درباره قیمت جدید گاز مایع غیریارانه‌ای در هرمزگان، بیان داشت: بدین ترتیب افرادی که در سامانه سدف نام نویسی کرده اند، می‌توانند گاز مایع را به قیمت هر کیلوگرم ۲ هزار و ۵۳۶ تومان و هر سیلندرگاز ۱۱ کیلویی رابا قیمت ۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان خریداری کنند.

وی گفت: یک سیلندرگاز ۱۱ کیلوگرمی برای افرادی که به هر دلیل موفق به نام نویسی در سامانه سدف نشده اند، با قیمت غیریارانه‌ای با احتساب ۱۰ درصد افزایش قیمت، ۳۰ هزار و ۶۹۰ تومان خواهد بود.

بی برنامگی و نبود نظم مناسب در اجرای طرح سهمیه بندی گاز مایع در هرمزگان در روزهای اخیر سبب گرفتاری مردم و بروز نارضایتی‌های فراوانی شده بود.