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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۳:۳۴

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه هرمزگان:

قیمت کپسول غیریارانه‌ای فقط ۱۰ درصد افزایش دارد

قیمت کپسول غیریارانه‌ای فقط ۱۰ درصد افزایش دارد

بندرعباس - مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه هرمزگان گفت: بهای گاز مایع غیر یارانه‌ای در هرمزگان همانند سراسر کشور فقط ۱۰ درصد بیشتر از گاز یارانه‌ای تعیین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد سالاری فر درباره قیمت جدید گاز مایع غیریارانه‌ای در هرمزگان، بیان داشت: بدین ترتیب افرادی که در سامانه سدف نام نویسی کرده اند، می‌توانند گاز مایع را به قیمت هر کیلوگرم ۲ هزار و ۵۳۶ تومان و هر سیلندرگاز ۱۱ کیلویی رابا قیمت ۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان خریداری کنند.

وی گفت: یک سیلندرگاز ۱۱ کیلوگرمی برای افرادی که به هر دلیل موفق به نام نویسی در سامانه سدف نشده اند، با قیمت غیریارانه‌ای با احتساب ۱۰ درصد افزایش قیمت، ۳۰ هزار و ۶۹۰ تومان خواهد بود.

بی برنامگی و نبود نظم مناسب در اجرای طرح سهمیه بندی گاز مایع در هرمزگان در روزهای اخیر سبب گرفتاری مردم و بروز نارضایتی‌های فراوانی شده بود.

کد مطلب 5956388

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    نظرات

    • ناشناس IR ۱۵:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      2 0
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      کپسول ازاد حیلی وقته ما می گیریم 150 الان شد 300 یارانه ای هم 60 هزار در شهرستان دلگان سیستان بلوچستان ما یک سال داره ازاد می گیریم 150 الان شده 300 هزار یارانه ی روز هست اونم 60 هزار همه رو ازاد میدن سود بیشتر
    • محمد حسین IR ۱۶:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      2 0
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      باسلام. آقای مدیر عامل چرا شعار الکی میدی بنده خودم چندبار مراجعه کردم به نقاطی که مسئول پخش هستن کپسول داشتن و با اینکه ثبت نام بودم بهم ندادن وآزاد دیدم که فروختن به نرخ ۷۰هزار تومان. خیلی عادی و ریلکس بود براشون چون از جایی قطعاً مطمئن بودن که با این قیمت میفروختن
      • سعید IR ۱۸:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
        2 0
        سلام خدمت مسولیین محترم چرا هر دقیقه به بهانه قاچاق کالا یه کالای اساسی رو کمبود میکنید بعد افزایش قیمت میدید یعنی واقعا برای تک تک شماها متاسفم که فقط فکر رفاه و آسایش خودتون هستید خدا به دادتون برسه. واگذار همتون به خدا .یه کبسول باید من کارگر بخرم 400تومان بعد گیر هم نیاد
    • رضا IR ۱۹:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      3 1
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      کپسول ازاد ۳۷۰دزفول میفروشند
    • محمد گودرزی IR ۰۱:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      2 0
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      فقط دروغ
    • صادق ZA ۲۲:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      0 0
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      همش الکی بابا میگن 10%ولی 100%افزایش دادن کپسول ۲۸هزارتومانی الان آزادش ۶۰میدن

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