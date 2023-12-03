ارتباط چهره به چهره مسوولان استان مرکزی با مردم تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد مخلص‌الائمه ظهر یکشنبه در نشست شورای اداری استان مرکزی که با حضور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور برگزار شد، گفت: مقام معظم رهبری در نشستی از خدمات دولت تقدیر کردند اما در حوزه اطلاع رسانی انتقاد داشتند که به طور حتم استان‌ها هم از این قاعده مستثنی نیستند.

استاندار مرکزی گفت: در استان مرکزی اقدامات قابل توجهی صورت گرفته و ضروری است مسؤولین در راستای امید آفرینی به مردم با انعکاس اقدامات خود ارتباط با رسانه‌ها را تقویت کنند.

مخلص‌الائمه، در خصوص انتخابات پیش رو مجلس شورای اسلامی گفت: بحث خدمت رسانی به ویژه در مساجد و حسینه ها باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد که رسانه‌ها به طور حتم در تحقق این مهم نقش بسزایی دارند.

وی افزود: در انتخابات سال‌های گذشته ۷۷۰ سفر استانی با هدف تعامل بیشتر با مردم صورت گرفت که ضروری است با هماهنگی فرمانداران این سفرها و دیدار چهره به چهره با مردم به صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد.

استاندار مرکزی گفت: دشمن به دلیل شکست‌هایی متعددی که در سال‌های اخیر داشته به طور حتم در انتخابات پیش رو از تمامی ابزارها و دسیسه‌ها برای دور کردن مردم از نظام جمهوری اسلامی بهره گیری می‌کند که باید از تمام ظرفیت‌ها در راستای برگزاری انتخابات پرشور همچون سنوات گذشته بکارگیری کرد.

مخلص الائمه با اشاره به موضوع آلودگی هوا گفت: در دیگر شهرهای صنعتی کشور به دلیل آلودگی هوا مدارس تعطیل می‌شوند اما در اراک به واسطه آنکه از سوخت مازوت استفاده نمی‌شود در یک ماه اخیر تا حدودی آلودگی مدیریت و کنترل شده و تعطیلی مدارس نداشتیم.