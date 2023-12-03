به گزارش خبرنگار مهر، آرش فهمیده بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه اظهار کرد: ملوان دست تنها است اما با شتاب و تلاش مستمر مسیر موفقیت را طی می‌کنیم.

وی با تاکید بر لزوم بهره گیری از تجارب بزرگان و نخبگان در حوزه ورزشی افزود: تیم ملوان بندرانزلی با کمک هواداران و بهره گیری از تجارب ورزشی به روزهای اوج نزدیک است.

مدیرعامل باشگاه ملوان با تاکید بر روایت درست در حوزه ورزش و بویژه فوتبال بیان کرد: شفافیت محور کار تیم فوتبال ملوان است.

فهمیده با بیان اینکه کمبود امکانات دغدغه اصلی باشگاه ملوان است، گفت: داشتن یک استادیوم استاندارد حق و مطالبه جدی تیم بزرگ و با سابقه ملوان انزلی است.

باشگاه ملوان دنبال پیگیری کف مطالبات است

وی با بیان اینکه باشگاه ملوان به دنبال پیگیری مطالبات است، افزود: تیم بزرگ و با سابقه ملوان از ابتدای فصل تاکنون به دنبال نیازها و امکانات اولیه است.

مدیرعامل ملوان بندرانزلی با اشاره به اشکالات زیاد ورزشگاه انزلی بیان کرد: سازمان لیگ در ابتدای فصل بیش از ۲۰ مورد اشکال فنی از این ورزشگاه ثبت کرده است.

فهمیده با تاکید بر لزوم رفع اشکالات فنی ورزشگاه بندر انزلی اضافه کرد: هم اکنون با توجه به اینکه چندین هفته از لیگ می‌گذرد بیش از ۱۷ مورد اشکال در ساختار فیزیکی ورزشگاه وجود دارد

وی با اشاره به حضور بانوان در دیدارهای تیم ملوان افزود: در حال حاضر ۹۰۰ صندلی و ۸۰۰ بلیط فروشی برای حضور بانوان در ورزشگاه انزلی در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل باشگاه ملوان با بیان اینکه سکوهای ورزشگاه انزلی باید مرمت و بازسازی شود، گفت: بازی به بازی مجوز حضور بانوان به ورزشگاه صادر می‌شود.

فهمیده با انتقاد از وضعیت نامطلوب ورزشگاه انزلی اضافه کرد: دنبال حفظ شانیت حضور بانوان به ورزشگاه هستیم.

رسانه و خبرنگاران هوادار واقعی ملوان هستند

وی با تاکید لزوم بر ایجاد زیرساخت‌های ورزشی و فوتبال افزود: فوتبال تمام شکاف‌ها و خلأهای موجود در حوزه فعالیت فرهنگی و اجتماعی را پر کرده است.

مدیرعامل باشگاه ملوان با اشاره به بازی این تیم با شمس آذر اضافه کرد: کیفیت بازی ملوان هفته به هفته بهتر می‌شود و برای بازی با شمس آذر آماده هستیم.

فهمیده با اشاره به اینکه ۶ و ۷ سال ملوان با چالش جدی مواجه بود، گفت: لیگ یک برای انزلی جهنم بود خوشبختانه این روزها در اوج نزدیک هستیم و این مسیر با کمک مردم و هواداران ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در تقویت تیم باشگاه ملوان افزود: رسانه و خبرنگاران هوادار واقعی ملوان هستند و در کنار انتقادات و تجربه انگاری از این تیم حمایت کنند.

مدیرعامل باشگاه ملوان با بیان اینکه مردم انزلی سهام دار ۷۰ درصد این باشگاه هستند، گفت: حمایت تمام قد منطقه آزاد از تیم باشگاه ملوان مطالبه جدی مردم است.

فهمیده با اشاره به اینکه منطقه آزاد انزلی باید حامی تیم ملوان باشد، اضافه کرد: منطقه آزاد انزلی حق واقعی مردم این شهرستان است و باید از تیم ملوان حمایت کند.