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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۴:۱۵

انتصابات جدید در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه

انتصابات جدید در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه

قم - در احکامی جداگانه از سوی آیت الله اعرافی «معاون صیانت»،«معاون امور طلاب و دانش آموختگان» و «مسوول مرکز رسانه و فضای مجازی» مرکز مدیریت حوزه های علمیه منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله علیرضا اعرافی مدیرحوزه‌های علمیه در احکامی جداگانه، حجت الاسلام والمسلمین کاظم سپاسی آشتیانی را به عنوان «معاون صیانت»، حجت الاسلام والمسلمین حسین رفیعی را به عنوان «معاون امور طلاب و دانش آموختگان» و حجت الاسلام والمسلمین رضا رستمی را به عنوان «مسئول مرکز رسانه و فضای مجازی» مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه منصوب کرد.

بر اساس این گزارش، در بخشی از احکام آیت الله اعرافی خطاب به این دو معاون جدید و مسئول مرکز رسانه و فضای مجازی حوزه‌های علمیه آمده است: با عنایت به مراتب فضل، شایستگی و شناخت شما نسبت به رسالت‌ها و مأموریت‌های حوزه‌های علمیه جنابعالی را به مدت دوسال در این سمت بر می‌گزینم.

خاطرنشان می‌شود: معاونت صیانت و امور طلاب و دانش آموختگان حوزه‌های علمیه با مسئولیت حجج اسلام والمسلمین سپاسی و رفیعی تاکنون با عنوان «مرکز» فعالیت داشت.

کد مطلب 5956451
مهدی بخشی سورکی

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