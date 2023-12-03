به گزارش خبرنگار مهر، وحید صادقی ظهر یکشنبه در دومین جلسه رؤسای هیأتهای منطقه شمالغرب اظهار کرد: جشنواره «ژیمناستیک برای همه» در تمامی استانها به صورت پایلوت برگزار میشود که این جشنواره آغازی برای رشد نونهالان خواهد بود.
وی با بیان اینکه اختیارات لازم برای برگزاری سطوح مربیگری و کلاسهای آموزشی تا درجه ۲ به استانها تفویض شده است، گفت: انتظار داریم که هیأتهای تحت نظر این منطقه برای طول سال برنامههای مختلفی داشته باشند.
رئیس هیأت ژیمناستیک استان اردبیل بیان کرد: وحدت جامعه ژیمناستیک در کشور قابل تحسین است و این امر موجب شده وزارت ورزش و جوانان با نگاه مثبت خود بودجه این فدراسیون را تغییر دهد تا باعث آرامش خاطر در خانواده ژیمناستیک شود.
صادقی خاطرنشان کرد:: برگزاری لیگ و مسابقات در ردههای سنی مختلف و تعیین شورای راهبردی، بررسی اساسنامه، تهیه و تنظیم برنامههای قابل اجرا نیز در دستور کار هیأت ژیمناستیک قرار گرفته است.
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