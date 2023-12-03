به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهم‌نامه همکاری میان کمیته امداد و سازمان سنجش آموزش کشور از سوی سیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد و عبدالرسول پورعباس، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به امضا رسید.

تسهیل در نحوه دریافت هزینه ثبت نام مددجویان برای شرکت در آزمون‌های سراسری، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی از اهداف تفاهم‌نامه میان کمیته امداد و سازمان سنجش آموزش کشور است.

در قالب این تفاهم‌نامه تلاش خواهد شد با حفظ تکریم و عزت نفس مددجویان، زمینه پرداخت گروهی هزینه‌های ثبت نام جامعه هدف در آزمون‌های مختلف تسهیل شود.

شناسایی و حمایت مددجویان متقاضی شرکت در آزمون‌های مختلف، از دیگر اهداف امضای این تفاهم‌نامه عنوان شده است.