به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهمنامه همکاری میان کمیته امداد و سازمان سنجش آموزش کشور از سوی سیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد و عبدالرسول پورعباس، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به امضا رسید.
تسهیل در نحوه دریافت هزینه ثبت نام مددجویان برای شرکت در آزمونهای سراسری، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی از اهداف تفاهمنامه میان کمیته امداد و سازمان سنجش آموزش کشور است.
در قالب این تفاهمنامه تلاش خواهد شد با حفظ تکریم و عزت نفس مددجویان، زمینه پرداخت گروهی هزینههای ثبت نام جامعه هدف در آزمونهای مختلف تسهیل شود.
شناسایی و حمایت مددجویان متقاضی شرکت در آزمونهای مختلف، از دیگر اهداف امضای این تفاهمنامه عنوان شده است.
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