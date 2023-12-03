ثبت آلودگی هوا در ۷ شهر خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام سامانه مرکز پایش کیفی هوای کشور در روز جاری (۱۲ آذرماه ۱۴۰۲) شاخص کیفی هوا در شهرهای دشت آزادگان ۱۵۳ و اهواز ۱۵۲ AQI در وضعیت ناسالم بودن هوا برای تمامی گروههای سنی به ثبت رسید. بر این اساس افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل، خودداری کنند و افراد دیگر باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.
همچنین شاخص کیفی هوا در شهرهای شوشتر ۱۴۳، ماهشهر ۱۳۳، آبادان ۱۱۷، خرمشهر ۱۰۸ و اندیمشک ۱۰۳ AQI گزارش شده که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروههای حساس است.
بر این اساس افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.
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