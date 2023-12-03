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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۶:۰۸

ثبت آلودگی هوا در ۷ شهر خوزستان

ثبت آلودگی هوا در ۷ شهر خوزستان

اهواز- طبق اعلام سامانه مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در هفت شهر استان خوزستان در وضعیت «ناسالم» گزارش شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام سامانه مرکز پایش کیفی هوای کشور در روز جاری (۱۲ آذرماه ۱۴۰۲) شاخص کیفی هوا در شهرهای دشت آزادگان ۱۵۳ و اهواز ۱۵۲ AQI در وضعیت ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌های سنی به ثبت رسید. بر این اساس افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل، خودداری کنند و افراد دیگر باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

همچنین شاخص کیفی هوا در شهرهای شوشتر ۱۴۳، ماهشهر ۱۳۳، آبادان ۱۱۷، خرمشهر ۱۰۸ و اندیمشک ۱۰۳ AQI گزارش شده که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس است.

بر این اساس افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

کد مطلب 5956493

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    نظرات

    • هدا IR ۰۵:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      4 0
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      سلام چرا خوزستان هم مثل بقیه استان ها نبایدتعطیل باشه مگه بچه های ما موجود زنده نیستن که دلتون بسوزه اگر هم خودمون نفرستیم غیبت غیر موجه میخورن
      • IR ۱۲:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
        2 0
        چون خوزستانی ها مثل بقیه جاها خونشون رنگین نیست
    • حمیده IR ۰۷:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      6 0
      پاسخ
      پس چرا مدارس تعطیل نیست مگه بچه های خوزستان انسان نیستن

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