ثبت آلودگی هوا در ۷ شهر خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام سامانه مرکز پایش کیفی هوای کشور در روز جاری (۱۲ آذرماه ۱۴۰۲) شاخص کیفی هوا در شهرهای دشت آزادگان ۱۵۳ و اهواز ۱۵۲ AQI در وضعیت ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌های سنی به ثبت رسید. بر این اساس افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل، خودداری کنند و افراد دیگر باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

همچنین شاخص کیفی هوا در شهرهای شوشتر ۱۴۳، ماهشهر ۱۳۳، آبادان ۱۱۷، خرمشهر ۱۰۸ و اندیمشک ۱۰۳ AQI گزارش شده که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس است.

بر این اساس افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.