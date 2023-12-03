کسب سه مدال نقره و برنز برای تیم شیتوریو شوکوکای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد متقیان نژاد رئیس انجمن شیتوریو شوکوکای یونیون از کسب دو مدال نقره و یک برنز توسط کاروان تیم ملی ایران در مسابقات اسلوونی خبر داد و گفت: تیم ایران با پنج نفر در این مسابقات حضور داشت و در پایان موفق به کسب دو مدال نقره و یک برنز شد.

متقیان نژاد با اشاره به سطح بسیار بالای مسابقات اظهار داشت: آیهان پاداش در رده سنی ۱۰-۱۱ سال موفق به کسب مدال نقره در کاتا و در آیتم کومیته به کسب مدال برنز شد. همچنین سمیرا رحمانی در رده بزرگسالان در آیتم کومیته موفق به کسب مدال نقره شد.

وی افزود: علی انوری در کسوت مربی و آتوسا صفری به عنوان داور همراه تیم ایران در این مسابقات بودند.

محمد متقیان نژاد در پایان اظهار داشت: بیش از ۲۰ سال است در مسابقات قهرمانی جهان شیوریو شوکوکای یونیون تیم ملی ایران‌حضور ‌دارد. تیم ایران جهت شرکت در جام جهانی در کشور ایتالیا در اردبیهشت سال آینده دعوت شده است.