داوری ۶هزار عنوان در چهاردهمین جشنواره کتاب سلام

به گزارش خبرگزاری مهر، علی باباجانی دبیر چهاردهمین جشنواره کتاب سلام درباره این جشنواره گفت: سال ۱۳۷۵ نخستین جشنواره کتاب سلام با عنوان کتاب سال سلام بچه‌ها و پوپک برگزار شد. در این جشنواره سردبیر و همکاران مجلات به داوری کتاب‌های چاپ شده کودک و نوجوان در زمینه شعر، داستان، معارف و ترجمه و تصویرگری می‌پرداختند و در تهران اختتامیه آن انجام می‌شد. سال ۱۳۸۹ سیزدهمین دوره جشنواره برگزار شد و پس از آن به تعطیلی رفت.

وی افزود: امسال پس از ۱۳ سال، چهاردهمین دوره جشنواره کتاب سلام به همت معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی در بخش‌های شعر، داستان، ترجمه، تصویرگری، معارف و بیان الملل برگزار می‌شود. تاکنون داوری کتاب‌ها در سه مرحله انجام شده است. از بین ۶ هزار عنوان کتاب چاپ شده سال ۱۴۰۱ حدود ۳ هزار عنوان کتاب به مرحله دوم راه یافت و بیش از ۲۰۰ عنوان به مرحله نهایی رسید که در حال اتمام داوری است.

دبیر چهاردهمین جشنواره کتاب سلام در مورد نحوه انتخاب داوران این جشنواره افزود: در گذشته از همه ظرفیت مجلات برای داوری استفاده می‌شد چرا که در هر زمینه‌ای از جمله شعر، داستان، تصویرگری و ترجمه اساتید صاحب نظری بودند و داوری شأن هم منصفانه بود. امسال با توجه به تجربه ادوار گذشته سعی کردیم همچنان در انتخاب داوران از این عزیزان استفاده کنیم. علاوه بر این از تهران هم تعدادی به عنوان داور انتخاب شدند. برای گزینش داوران تلاش کردیم از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم. با این حال برخی به خاطر دلایلی که خودشان داشتند، داوری را قبول نکردند اما تعدادی از عزیزان در این مسیر همراهمان شدند.

باباجانی از برگزاری اختتامیه چهاردهمین جشنواره کتاب سلام در آخر آذر در قم خبر داد و گفت این جشنواره با مشارکت خانه کتاب و ادبیات ایران صورت برگزار می‌شود. در این مسیر برخی از نهادهای دیگر هم قول همکاری داده بودند که میسر نشد اما دوستان دیگری از صدا و سیما، نهاد کتابخانه ها و برخی نهادهای دیگر یاری رسان معنوی این جشنواره بودند. نمایندگی‌های شعب استان‌های دفتر تبلیغات هم در برگزاری نشست‌ها همکاری خوبی با ما داشتند. برخی از انتشاراتی‌ها هم همراه ما بودند.