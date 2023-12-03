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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۷:۱۴

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور:

مردم پشتوانه اصلی نظام جمهوری اسلامی هستند

مردم پشتوانه اصلی نظام جمهوری اسلامی هستند

اراک- رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور مردم را پشتوانه اصلی نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: از تمام ظرفیت‌ها در افزایش حضور حداکثری مردم در انتخابات بهره گیری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدحسین موسی پور بعدازظهر یکشنبه در نشست هم اندیشی با علما و روحانیون استان مرکزی اظهار کرد: مقام معظم رهبری برای نخستین بار در ابتدای امسال به انتخابات اشاره کردند و این در حالی است که در گذشته ورود زودهنگام به انتخابات را منع می‌کردند.

وی افزود: انتخابات مساله مهم کشور بوده و این برهه بسیار حساس است از این رو شرکت در انتخابات اهمیت بالایی دارد.

موسی پور اظهار کرد: گسترش فضای ناامیدی و بی ارزش نشان دادن اقدامات جمهوری اسلامی از اهداف دشمنان است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور اظهار کرد: جمهوری اسلامی برخلاف مشکلات، کمبودها و نارسایی‌ها در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی در شرایطی که همواره درگیر توطئه‌های استکبار اما حرف‌های زیادی برای گفتن دارد و در اوج اقتدار است.

حجت الاسلام موسی پور گفت: نظام دینی به رهبری ولایت فقیه کارنامه درخشانی دارد و توفیقات آن روز به روز در حال افزایش است.

وی افزود: دشمن به دنبال انفعال است و این خطر بزرگ نیازمند توجه زیادی داشت.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور گفت: روحانیون به عنوان طلایه داران انقلاب نباید دچار انفعال شوند.

حجت الاسلام موسی پور اضافه کرد: روحانیت باید به خود ببالد و با وجود مشکلات به اقدامات و فعالیت‌های خود ادامه دهد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور گفت: مردم پشتوانه اصلی نظام جمهوری اسلامی هستند که انتظار می‌رود از تمام ظرفیت‌ها در افزایش حضور حداکثری مردم در انتخابات پیش رو بهره گیری شود.

کد مطلب 5956555

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