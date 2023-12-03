تبیین گفتمان الگوی سوم زن مسلمان در ایام فاطمیه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مهدی شریف تبار بعدازظهر یکشنبه در نشست مشترک مدیران کل تبلیغات اسلامی و صدا و سیمای مرکز مازندران با حضور معاونان و کارشناسان حوزه رسانه ضمن تقدیر از همکاری و نگاه صدا و سیما به مجموعه فعالیتهای فرهنگی و قرآنی در استان، به آمادگی اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران در ایجاد زمینههای بیشتر همکاری با استفاده از ظرفیتهای مردمی تاکید کرد.
عضو شورای فرهنگ عمومی مازندران، فصل جدید ارتباطات و تعاملات بین سازمان تبلیغات اسلامی و صدا و سیما را خوب ارزیابی کرد و افزود: با توجه به شعار نشر خوبیها، شعاری که امسال توسط سازمان تبلیغات اسلامی نامگذاری و در استانها در حال محقق شدن است، الگوسازی ظرفیتهای مردمی میتواند در تحقق این شعار مؤثر واقع شود.
این مسئول فرهنگی استان مازندران با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری درخصوص جهاد امیدآفرینی، خاطرنشان کرد: نشرخوبی ها در راستای جهاد امیدآفرینی است و ظرفیتهای مردمی از جمله مساجد، هیئات مذهبی، کانونهای فرهنگی و تبلیغی، مؤسسات و مراکز قرآنی و مجموعههای بانوانی سطح استان سرمایههای اجتماعی مردمی هستند که در میدانهای مختلف توانستند این شعار را محقق سازند و همچنان این نهضت نشر خوبیها ادامه دارد.
مدیر کل تبلیغات اسلامی مازندران به مجامع بانوان و تبلیغی که در راستای تقویت پیوندهای اجتماعی فعال هستند اشاره کرد و بیان کرد: فرصت فاطمیه با تکیه بر خط محتوایی معجزه مادری و همچنین شعار «مادرم مظلومه بود و یاور مظلومها» به دنبال تبیین گفتمان الگوی سوم زن مسلمان که در واقع بیانگر شعار نه شرقی و نه غربی است و اینکه زنان نه در حاشیه بلکه در میدان، پشتیبان حقیقی خانواده، نقش همسری و مادری و همچنین عرصههای اجتماعی و سیاسی اثر گذار هستند.
۲۲۰۰ مساله در استان شناسایی شده است
حجت الاسلام شریف تبار به برخی از عناوین فعالیتهای سازمان تبلیغات اشاره و تاکید کرد: مهرواره بانور با هدف شناسایی فعالیتهای بانوانی مؤثر در سطح محلات و مناطق مختلف شهری و روستایی با رویکرد جهاد امیدآفرینی و نشر خوبیها با ثبت بیش از ۲۲۰۰ مساله در استان نشان از اهمیت نقش بانوان و میزان اثرفعالیت آنان دارد که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه این نشست هادی ابراهیمی مدیر کل صدا و سیمای مرکز مازندران با تاکید بر اهمیت فعالیتهای فرهنگی و قرآنی افزود: استفاده از ظرفیتهای مردمی و تشکلهای دینی و قرآنی در کم شدن آسیبها و ایجاد ظرفیتهای رسانهای از اهداف صدا و سیما به شمار میآید و در این مسیر همکاری بین این دو دستگاه نسبت به قبل بیشتر خواهد شد.
وی با ابراز خرسندی از فعالیتهای حوزه بانوان سازمان تبلیغات اسلامی و رویکرد جدید سازمان به این مسئله بر برگزاری نشستهای تخصصی و کارشناسی مستمر تاکید کرد.
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