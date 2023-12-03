ترغیب مردم به مشارکت در انتخابات با روشنگری و جهاد تبیین

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین نشست سراسری انتظامی کشور با گروه‌های مرجع و اقشار تأثیرگذار، با حضور سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور در ستاد سازمان عقیدتی سیاسی فراجا برگزار شد.

فرمانده کل انتظامی کشور گفت: در نظام جمهوری اسلامی، حضور در انتخابات فقط این نیست که سلایق خود را با کاغذی به صندوق رأی بیندازید چرا که انتخابات دارای ابعاد وسیعی است مثل بعد مشارکت که ریشه در اعتقاد و دین دارد.

وی با تاکید بر توجه ویژه به ابعاد چندگانه انتخابات، عنوان داشت: تلاش در برگزاری انتخاباتی پر شور در اصل در برابر دشمن ایستادن است، دشمنی که سعی در القای نا امیدی به مردم و جوانان دارد با امید آفرینی و دوست داشتن منافع ملی باید برای ترویج ایمان و امید در جامعه به خصوص نسل جوان تلاش کرد.

رادان با اشاره به بخشی از فرمایش مقام معظم رهبری، امام خامنه‌ای مدظله‌العالی که انتخابات علاج دردهای مزمن است، افزود: انتخابات به عنوان علاجی است که اگر درست برگزار نشود ضعف کشور و ملت را نشان می‌دهد، کدام ملتی است که تمایل داشته باشد تا ضعف خود و کشورش را نشان دهد مگر تفکری که دشمن در سر می‌پروراند و باید مراقب فتنه انگیزی های دشمن بود.

وی، گروه‌های مرجع و اقشار تأثیر گذار را مصداق بارز آیه الذین ان مکناهم فی الارض دانست و اظهار داشت: با روشنگری و جهاد تبیین باید مردم را به مشارکت حداکثری در انتخابات ترغیب و تشویق کنند.

رادان تاکید کرد: حضرت آقا فرموده‌اند دعوت از آحاد مردم به مشارکت در انتخابات مصادیق تواضع به الحق است. چقدر زیبا و دلنشین است که انجام کاری مصداق تواضع به الحق پیدا کند و باید به این موضوع توجه ویژه‌ای کرد و آن را سرلوحه امور خود قرار داد.

فرمانده کل انتظامی کشور، رمز پیروزی انقلاب اسلامی را در مقاطع مختلف، مردم محوری و مشارکت مردمی دانست و گفت: هر جا مردم وارد میدان شدند مثل انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس، جهاد سازندگی و فتنه‌های پی در پی توانستند مسئله را حل کنند این موضوع نشان دهنده این واقعیت است که برای برگزاری انتخاباتی قوی، مومنانه، هدف مدار با انگیزه تقویت نظام جمهوری اسلامی که تقویت دین خداست باید هر کسی به اندازه سهم خودش تلاش کند تا شاهد حضور حداکثری مردم پای صندوق انتخابات باشیم.

وی با تاکید بر تبیین وجود امنیت پایدار در سراسر کشور و نقش مشارکت مردمی در آن، خاطرنشان ساخت: سازمان انتظامی باید امنیتی در شأن و منزلت مردم را به آنان تقدیم کند تا مردم با فراغ بال و خیالی آسوده بتوانند مشارکت‌های سیاسی، دینی و انقلابی را انجام دهند.

رادان گفت: هرچه قدر مشارکت مردم در انتخابات بالاتر و بیشتر باشد نظام جمهوری اسلامی ایران عزت و اقتدار بیشتری پیدا می‌کند و هرچه قدر جمهوری اسلامی قوی باشد رفع مشکلات و رویایی با دشمنان نظام و ملت آسان‌تر خواهد شد.