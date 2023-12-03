به گزارش خبرگزاری مهر، امین بهنام در نشست خبری تشریح برنامه‌های معنوی اعتکاف ماه رجب در حرم مطهر رضوی که ظهر یکشنبه با حضور اصحاب رسانه در این آستان مقدس برگزار شد، با اشاره به این‌که ثبت‌نام در مراسم اعتکاف حرم مطهر به دو طریق اینترنتی و پیامکی صورت می‌گیرد، اظهار کرد: امسال علاقه‌مندان برای ثبت‌نام در مراسم اعتکاف حرم مطهر رضوی از ۱۴ تا ۲۳ آذرماه سال جاری به مدت ۱۰ روز می‌توانند به سایت etekaf.razavi.ir مراجعه کنند. همچنین با ارسال عدد ۸ به پیش شماره ۵۰۰۰۴۸۰۳۰ می‌توانند مراحل نام‌نویسی خود را در این مراسم معنوی ماه رجب انجام دهند.

معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی ادامه داد: قرعه‌کشی میان ثبت‌نام‌کنندگان در مراسم اعتکاف نیز یکم دی ماه صورت می‌گیرد و تنها متقاضیان خانم و آقا زیر سن تکلیف، ۹ و ۱۴ سال از فضای قرعه‌کشی خارج خواهند شد.

اعلام نتایج قرعه‌کشی ۵ دی ماه

وی گفت: نتایج قرعه‌کشی اعتکاف حرم مطهر رضوی نیز ۵ دی ماه از طریق ارسال پیامک به داوطلبان پذیرش شده اعلام خواهد شد.

بهنام افزود: از آنجایی که امکان اسکان معتکفان به دلیل برودت هوا در صحن مسجد گوهرشاد وجود ندارد و تنها امکان حضور معتکفان در ۴ شبستان این مسجد شامل نهاوندی و میلانی ویژه برادران و تبریزی و سبزواری ویژه خواهران وجود دارد. سه شبستان دیگر مسجد نیز محل تردد خواهد بود.

معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی گفت: پذیرش معتکفان نیز ۴ بهمن ماه انجام خواهد شد و امسال معتکفان خانم و آقا در دو مکان حضور یافته و مراحل پذیرش آنان انجام شده و با اتوبوس به صورت دسته‌جمعی وارد حرم مطهر می‌شوند تا در بازرسی ورودی حرم با مشکل خاصی مواجه نشوند.

وی ادامه داد: مسجد جامع گوهرشاد برای معتکفان به طور کامل قرق خواهد شد و آنان از ۴ بهمن به مدت سه روز می‌توانند در مراسم معنوی اعتکاف حرم مطهر شرکت کنند و افطار و سحر مهمان خوان نعمت حضرت رضا (ع) شوند.

بهنام اضافه کرد: جلسه توجیهی معتکفان نیز یکم بهمن‌ماه برای مشهدی‌ها به صورت حضوری و برای غیرمشهدی‌ها به صورت مجازی برگزار خواهد شد و تمام نکات از جمله لوازم ضروری مورد نیاز معتکفان برای حضور در مراسم نیز در این جلسه عنوان خواهد شد.

معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی با بیان این‌که میزان پذیرش طرفیت خواهران و برادران در مراسم اعتکاف به صورت برابر است، گفت: از ظرفیت ۱۲۰۰ نفری امسال، ۱۰ درصد به زائرین غیرایرانی، ۱۰ درصد به زائران خارج از استان خراسان رضوی و ۱۰ درصد به معتکفان حضور مجدد که در سه سال گذشته جز معتکفان حرم مطهر بودند، اختصاص خواهد یافت. ۷۰ درصد دیگر ظرفیت نیز به سایر ثبت‌نام‌کنندگان اختصاص دارد.

وی با ذکر آماری از شرکت‌کنندگان مراسم معتکف در گروه‌های سنی مختلف در سال گذشته افزود: همچنین در سال ۱۴۰۱، ۸۹ نفر غیرایرانی، ۱۵۰ نفر خارج از استان خراسان رضوی و حدود ۱۱۰۰ نفر مشهدی از مراسم اعتکاف حرم مطهر بهره‌مند شدند.

گفتنی است؛ مراسم اعتکاف به سنت هر ساله با برنامه‌های معنوی توسط معاونت تبلیغات حرم مطهر رضوی از ۱۳ تا ۱۵ ماه رجب در مسجد گوهرشاد حرم مطهر برگزار می‌شود.