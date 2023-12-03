به گزارش خبرنگار مهر، حمید حکمت ظهر یکشنبه در اختتامیه رویداد جام رسانه ای امید در یزد، مهمترین شاخصه انقلاب اسلامی را زدودن استعمار و آوردن استقلال دانست و اظهار کرد: یکی از مواردی که در گام دوم انقلاب مطرح است، آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی است.

وی عنوان کرد: گاهی در مسیر انقلاب اسلامی اشتباهاتی رخ داده که این اشتباهات باید شناسایی، اصلاح و رفع شود تا حرکت در مسیر انقلاب اسلامی به درستی انجام شود.

دبیر بیانیه گام دوم انقلاب در استان یزد با اشاره به اینکه مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی، استقلال ملی است، تصریح کرد: رسانه جریان انقلابی باید با رسانه جریان غربگرا متفاوت باشد زیرا رسانه جریان غرب معتقد است که واقعیت را بیان می‌کند اما در عمل صادقانه رفتار نمی‌کند و حقیقت را یا بیان نمی‌کند یا تحریف می‌کند.

وی با اشاره به جریان‌های رخ داده در غزه گفت: جریان غرب چهره واقعی خود را نسبت به خبرنگاران و رسانه‌ها را در غزه نشان داد؛ مجامع بین‌المللی نیز نسبت به شهادت ۵۰ خبرنگار در غزه هیچ واکنشی نشان نداد و این خود بیانگر عدم صداقت غرب و رسانه‌های غربی است.

حکمت ادامه داد: جنایاتی که رژیم صهیونیستی در دو ماه اخیر رقم انجام داد باعث شد تا پرده‌های حقیقت کنار رفت و موج افکار عمومی را چنان در نوردید که مردم نسبت به جریان غزه کنجکاو شده و در بسیاری از کشورها مردم به سوی قرآن رفته تا واقعیت این موضوع را متوجه شوند.

دبیر بیانیه گام دوم انقلاب در استان یزد با اشاره به اینکه کمیت جذب مخاطب در پوشش خبری نباید هدف اصلی رسانه‌ها باشد، اظهار کرد: جاذبه‌های غریزه‌ای که غرب در تمام موارد وارد شده نیز رسانه‌ها را نیز تحت تاثیر قرار داده است، اما خبرنگار مسلمان و خبرنگار ایرانی باید بیان حقیقت را رسالت اصلی خود بدانند.

وی بیان کرد: رسانه‌های غربی با کوچکترین اتفاقی تلاش دارند تا ذهن مردم را آشفته کنند و جریان رسانه غربی خبرسازی را در دستور کار خود قرار داده است این در حالی است که خبرنگار جریان انقلاب مانند یک پژوهشگر ضمن بررسی لایه‎های مختلف خبر، مخاطبان را به سمت حقیقت سوق می‌دهد.

حکمت عنوان کرد: جامعه خبری انقلاب اگر بتواند حقیقت را برای مخاطب خود ترسیم کند، به رسانه آرمانی تمدن‌ساز تبدیل و در پیشبرد گام دوم انقلاب موثر خواهد بود.