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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۶:۵۰

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد؛

گروگانگیری ۴ نفر در فلاورجان/ گروگان‌ها آزاد شدند

گروگانگیری ۴ نفر در فلاورجان/ گروگان‌ها آزاد شدند

اصفهان - جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از آزادسازی چهار گروگان در فلاورجان از دست گروگان‌گیران خبر داد.

سردار محمدرضا هاشمی فر در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه صبح امروز در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک مورد گروگانگیری در شهرستان فلاورجان، بلافاصله مأموران فرماندهی انتظامی این شهرستان به همراه تیم رهایی گروگان یگان ویژه استان در محل حضور یافتند

وی افزود: در بررسی موضوع مشخص شد فرد گروگان گیر به دلیل اختلاف مالی با برادر و سایر اعضای خانواده اقدام به محبوس کردن همسر و ۳ فرزند خود در منزل شخصی خود کرده و با به آتش کشیدن موتورسیکلت و وسایل دیگر قصد آسیب زدن به آنها را دارد.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان خاطر نشان کرد: نهایتاً پس از ۳ ساعت عملیات ویژه مأموران پلیس بدون اینکه هیچ گونه آسیبی به گروگان‌ها وارد آید متهم دستگیر و تحویل مرجع قضائی شد.

کد مطلب 5956650

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