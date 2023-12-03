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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۷:۰۱

لیگ برتر فوتبال هلند؛

یاران جهانبخش نبرد غول های لیگ هلند را واگذار کردند

یاران جهانبخش نبرد غول های لیگ هلند را واگذار کردند

تیم فوتبال فاینورد در هفته چهاردهم لیگ برتر هلند مقابل آیندهوون شکست خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال «فاینورد» و «پی اس وی آیندهوون» در هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال هلند به میزبانی فاینورد به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با برتری ۲ بر یک آیندهوون به پایان رسید.

برای آیندهوون در این مسابقه اسماعیل سایباری (۶۵) و اولیویر بوسکالی (۶۸) گلزنی کردند و تک گل فاینورد را سانتیاگو خیمنز (۸۱) به ثمر رساند.

آیندهوون با این پیروزی فاصله خود را با فاینورد به ۱۰ امتیاز رساند و با ۴۲ امتیاز صدرنشین است و فاینورد هم با ۳۲ امتیاز در جایگاه دوم قرار دارد.

علیرضا جهانبخش ملی پوش ایرانی فاینورد این مسابقه را به دلیل مصدومیت از دست داد. او در مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در دیدار با هنگ کنگ از ناحیه همسترینگ دچار مصدومیت شد.

کد مطلب 5956653

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