دستگیری ۲۸۶ سارق در خوزستان/ ۶۸ کیلوگرم مواد مخدر کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین عیدی درباره جزئیات این خبر بیان کرد: طرح پیشگامان امنیت انتظامی چهار به مدت چهار روز همزمان با سراسر کشور باهدف پیشگیری از سرقتهای خرد و همچنین پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز در استان خوزستان با استفاده از تمام ردههای اجرایی پلیس پیشگیری، یگان امداد و ایستگاههای بازرسی به مرحله اجرا درآمد.
وی با بیان اینکه در اجرای این طرح با تلاش شبانه روزی پلیسهای تخصصی و کوپهای تابعه ۲۸۶ سارق دستگیر و به ۳۹۵ فقره سرقت معترف شدند، تصریح کرد: از جمله دستاوردهای این طرح دستگیری ۱۱۵ معتاد متجاهر، کشف ۶۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر و ۴۰ هزار لیتر سوخت قاچاق بود.
سرهنگ عیدی اظهار کرد: همچنین تعداد ۹۰۲ منطقه و نقطه آلوده و جرم خیز با اولویت شناسایی و دستگیری سارقان جرایم خشن و مالخران، اراذل و اوباش، معتادان متجاهر، و محکومان متواری بوده و متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.
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