به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ناقوسی عصر یکشنبه در نشست مدیران تأمین اجتماعی شمال‌غرب کشور با محوریت توسعه مراکز درمانی تأمین اجتماعی و بهبود خدمات به بیمه‌شدگان در اردبیل، اظهار کرد: ۵۳ درصد جمعیت کشور تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند و از خدمات مستقیم و غیرمستقیم این سازمان بهره می‌برند.

وی تصریح کرد: ۴۰۳ مرکز و ۷۸ بیمارستان در قالب ۱۱ هزار تخت به صورت مستقیم به بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی ارائه خدمات می‌کنند که به عنوان مراکز ملکی این سازمان به شمار می‌روند.

معاون درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی گفت: بیش از یک‌هزار مرکز نیز با عقد قرارداد با تأمین اجتماعی در سراسر کشور اعم از بیمارستان، مطب، رادیولوژی، سونوگرافی، آزمایشگاه و سایر مجموعه‌های پاراکلینیکی به بیمه‌شدگان خدمات مناسب و کیفی را ارائه می‌کنند.

ناقوسی افزود: همزمان با دهه فجر امسال بیمارستان ۵۵۰ تختخوابی فیاض بخش تهران به بهره‌برداری خواهد رسید تا بیمه‌شدگان از خدمات این بیمارستان ملکی استفاده کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیمارستان ۱۶۸ تختخوابی آبادان و ۳۲۰ تختخوابی شیراز با همت و تلاش سازمان تأمین اجتماعی در حال احداث است و در سایر مناطق نیز طرح‌های توسعه‌ای در این بخش اجرایی و عملیاتی می‌شود.

ناقوسی اضافه کرد: تلاش ما بر این است تا سطح خدمات کیفی خود را در قالب نظام سلامت ارتقا داده و زمینه جلب رضایت بیمه‌شدگان را به صورت مطلوب و کیفی فراهم کنیم.

وی در مورد کمبود نیرو در بیمارستان‌ها و مراکز تأمین اجتماعی بیان کرد: بر اساس مصوبه جدید استخدام پزشکان در مناطق محروم جز برنامه‌های اصلی سازمان تأمین اجتماعی است که به ازای سه سال فعالیت و سابقه کار در مناطق محروم امکان استخدام پزشکان وجود دارد.

ناقوسی در ادامه سخنان خود یادآور شد: بعد از گزینش و احراز شرایط پزشکان، سعی ما بر این است تا با اولویت مناطق محروم در سطح کشور پزشکان متخصص را جذب و نسبت به به‌کارگیری و بهره‌مندی از خدمات آنها، اقدامات مناسب را انجام دهیم.

معاون درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی گفت: با جمع‌بندی نیاز استان‌ها، آزمون استخدامی تأمین اجتماعی در بهمن ماه برگزار شده و در استان‌های مختلف جذب نیرو را شاهد خواهیم بود.