رکورد عملیات تخلیه و بارگیری شناورهای نفتی در بندر امام شکسته شد

‎ به گزارش خبرنگار مهر، داوود چگنی بعد از ظهر امروز یکشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای تصریح کرد: همزمان با عملیات تخلیه و انتقال مواد نفتی سبک از شناور به مخازن انبارش در زون نفتی مجتمع بندری امام، فرآیند بارگیری مواد نفتی از مخازن به شناور نیز انجام شده که در مجموع در این عملیات ۷۱ هزار و ۲۵۰ تن مواد سبک نفتی از شناور تخلیه و یا به شناور بارگیری شد.

‎ وی گفت: بهره‌برداری از بزرگترین و مجهزترین پایانه اختصاصی مواد نفتی بنادر بازرگانی کشور در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام ضمن بهبود بسیار بالا در شاخص‌های عملیاتی و لجستیکی بندر موجب ثبت رکوردهای پیاپی عملیاتی شده و در نتیجه آن با کسب رضایتمندی صاحبان کالا و شرکت‌های کشتیرانی، افزایش حجم ترانزیت و حمل و نقل مواد نفتی از مسیر این بندر محقق شده است.

‎به گزارش مهر، رکورد پیشین تخلیه و بارگیری همزمان به میزان ۵۶ هزار تن در سال ۱۴۰۱ به ثبت رسیده است.