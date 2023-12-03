به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مقدم عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در قالب طرح نهضت ملی مسکن موضوعات مختلفی از جمله مسکن روستایی، خود مالکی، بافت‌های فرسوده و پروژه‌های ۹۹ ساله در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر افزود: علاوه بر این موضوعات، یکی از برنامه‌های اصلی دولت سیزدهم واگذاری زمین به صورت انفرادی و گروه ساخت در قالب گروه‌های ۲، چهار و تک نفری یکی از برنامه‌های اصلی بنیاد مسکن است که با همکاری و کمک مجموعه اداره راه و شهرسازی و برنامه ریزی خوب استاندار بوشهر و معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در استان بوشهر آغاز شده و واگذاری زمین‌ها در ایام مختلف شکل گرفته است.

وی گفت: بعد از واگذاری زمین در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار و بالای ۱۰۰ هزار نفر تفکیک کار به این گونه است که متقاضیانی که در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند برای پیگیری واگذاری زمین خود در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر استان بوشهر به باید به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان‌ها مراجعه و در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار، شهر برازجان و شهر بوشهر به اداره راه و شهرسازی مراجعه کنند.

مقدم یادآور شد: در این طرح دولت آماده سازی شبکه معابر و خدمات زیرساخت را انجام می‌دهد و زمین‌ها را به مردم و متقاضیان واگذار می‌کند و متقاضیان به صورت گروه ساخت یا انفرادی ساز عملیات اجرایی را پی می‌گیرند و با همت خود متقاضیان و پرداخت تسهیلات توسط بانک مسکن و بانک‌های دیگر، عملیات اجرایی در تمامی پروژه‌ها در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: موضوع آماده سازی که مورد تاکید استاندار قرار دارد، نشست مشترکی بین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اداره راه و شهرسازی در وزارت راه و شهرسازی با معاون وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، و برای آماده سازی زمین‌های طرح نهضت ملی مسکن در شهر دیلم، بندر ریگ، امام حسن، بوشهر، دلوار که در بندر محمد عامری ساماندهی شده‌اند، و شهر دیر برگزار شد.

وی بیان کرد: در همه شهرها برنامه آماده سازی در دستور کار قرار گرفته و با استفاده از ظرفیت مجموعه بنیاد مسکن و بخش خصوصی اداره راه و شهرسازی این کار را به جد پیگیری می‌کند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر تصریح کرد: از همه مردم درخواست داریم همانگونه که در بخش ثبت نام شرکت کرده و از طریق سامانه ثبت نام خود را تکمیل کردند از طریق تکمیل مدارک با گذاری مدارک و واریز هزینه اولیه ۴۰ میلیون تومان ثبت نام به جد موضوع را پیگیری کنند تا واگذاری زمین‌ها هم با جدیدت انجام شده و شروع عملیات اجرایی توسط خود مردم در شهرهایی که واگذاری زمین انجام می‌شود، صورت گیرد.

مقدم گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در تمام شهرهای استان علاوه بر پروژه‌هایی که به صورت ۹۹ ساله در حال ساخت توسط بنیاد مسکن و اداره راه و شهرسازی است، موضوع واگذاری زمین و ساخت پروژه توسط خود مردم در دستور کار قرار داده‌ایم و استاندار بوشهر تاکید ویژه بر این موضوع دارند و امیدواریم که با مشارکت خوب مردم شاهد پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها باشیم.

وی بیان کرد: پروژه که امروز انجام می‌شود سایت ۳۷ هکتاری نیایش در شهر بوشهر است که با همکاری اداره راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در مرحله آماده سازی قرار دارد و امیدواریم به سرعت مرحله آماده سازی شبکه معابر تکمیل شود و مردم بتوانند عملیات اجرایی مسکن‌ها را در سایت نیایش انجام دهند.

وی گفت: به همین ترتیب در سایت‌های بعدی و زمین‌های جدیدی که در شهر بوشهر با پیگیری خوب مجموعه راه و شهرسازی و استانداری در ابتدای ورودی شهر به شهر بوشهر الحاق شده است که مساحت زیادی نیز شامل شده، مرحله بعدی هم آماده سازی این سایت خواهد بود تا مردم بوشهر که بیشترین جمعیت متقاضی را در شهر بوشهر داریم بتوانیم ساماندهی کنیم.

وی گفت: در سایت نیایش خانه‌ها به صورت گروه ساخت و آپارتمانی برنامه ریزی شده و برای طرح واگذاری در طبقات به صورت ساختمان‌های ۲ و سه طبقه خواهد بود که متقاضیان به صورت گروه ساخت در یک زمین جانمایی می‌شوند و به صورت مشترک با هم عملیات اجرایی مسکن‌ها را انجام می‌دهند و به دلیل اینکه اگر بخواهیم هزینه‌های آماده سازی و زیرسازی را بین واحدها تقسیم کنیم از نظر اقتصادی نیز بهینه است که به صورت آپارتمانی احداث شود.