به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم بیانی در آئین رونمایی از پوستر هشتمین کنگره بین‌المللی شعر ایثار گفت: این دوره از کنگره شعر ایثار پنج قالب کلاسیک، نو و نیمایی، سرود، ترانه و تصنیف، شعر کودک و نوجوان و منظومه (شعر بلند در همه قالب‌ها) و سه بخش اصلی، بین‌الملل و ویژه برگزار می‌شود.

وی افزود: در بخش اصلی، شاعران سراسر کشور با همه زبان‌ها و گویش‌ها، در بخش بین‌الملل شاعران دیگر کشورها و در بخش ویژه، شاعران خانواده شهدا و ایثارگر می‌توانند سروده‌های خود را به دبیرخانه ارسال کنند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس خاطرنشان کرد: هشتمین دوره از کنگره بین‌المللی شعر ایثار در ۹ موضوع شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان، زیست شهیدانه و ایثار اجتماعی، شهدای غزه و جبهه مقاومت، شهدای امنیت، جهاد علمی و جهاد تبیین، شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای مدافع حرم، شهدای غریب، اسارت و غواص، فرهنگ شهادت و ایثار و رسالت امروز و افق آینده، مادران، همسران و همسران شهدا و جانبازان و شهدا، جانبازان و ایثارگران فارس و شهدای شاهچراغ برگزار می‌شود.

بیانی با بیان اینکه شاعران در هر بخش می‌توانند پنج سروده خود را برای رقابت در این رویداد ارسال کنند و به برگزیدگان جوایز نقدی و لوح و گواهی اعطا می‌شود، یادآور شد: ارسال آثار از طریق سایت نوید شاهد، پست الکترونیکی issar.festival@gmail.com و شماره ۰۹۱۷۴۰۴۰۵۷۹ در پیام رسان‌های ایتا و بله امکان‌پذیر است.

وی در پایان گفت: آثار برگزیده و شایسته تقدیر هشتمین کنگره بین‌المللی شعر ایثار در مجموعه منتخب این رویداد ادبی منتشر می‌شود.