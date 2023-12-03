جوان گرایی و نوآوری راهبرد اصلی شورای هماهنگی تبلیغات کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسین موسی پور عصر یکشنبه در نشست با فعالان فرهنگی، کمیته‌های مردمی و رابطین شهرستانی استان مرکزی، اظهار کرد: شبکه گسترده شهریاران با نگرش ویژه به جوانان تدوین و به استان‌ها ابلاغ شده که باید در اسرع وقت عملیاتی شود.

وی افزود: استان مرکزی استان نخبه پرور و مهد فرهنگ کشور و زادگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی است که تحول عظیمی در تاریخ جهان ایجاد کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور با بیان اینکه خدمت در نظام‌جمهوری اسلامی به ویژه در برخی دستگاه‌ها عبادت است، افزود: تنفس در فضای جمهوری اسلامی موهبت الهی است و این مهم برای افرادی که فضای سیاه و لجن آلود قبل از انقلاب را دیده اند، ملموس‌تر است.

حجت الاسلام موسی پور گفت: در دوره کاری جدید شورا، تحول، نوآوری خلاقیت و جوان گرایی به عنوان راهبرد اصلی مطرح است و انتظار است این مهم در تمام استان‌ها مورد توجه ویژه باشد.

وی بیان کرد: بر این باور هستیم که جوانان با ایجاد تحول و تنوع بخشی به برنامه‌های فرهنگی در قالب شعر، دست نوشته و کاریکاتور در مقابل توطئه‌ها و حمایت از ارزشهای اسلامی مشارکت گسترده داشته باشند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور گفت: تنها دستگاهی که مجوز قانونی فراخوان عمومی در راستای اجرای برنامه در فضاهای عمومی دارد شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی است.



حجت الاسلام موسی پور افزود: ارگان‌های اجرایی دیگر اجازه ارائه فراخوان عمومی ندارند و تنها در صورتی که در مسجد و یا مرکز دیگری برای دستگاه خود مراسم داخلی داشته باشند.



وی گفت: دولت سیزدهم، مردمی است و تمام ارگان‌ها تعامل و هم افزایی دارند و در اجرای برنامه مناسبات فرهنگی همراه هستند اما این جایگاه نباید خدشه دار شود.



رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور بر غنا بخشی و ایجاد تحول در اجرای برنامه‌ها تاکید کرد و افزود: باید تحول در محتوا، شیوه اداره و شعارها ایجاد شود و با تعامل و هم افزایی با عناصر فهیم فرهیخته به برنامه‌ها جذابیت و غنا بخشید.

تدوین نقشه را فرهنگی استان مرکزی

استاندار مرکزی نیز در این نشست بیان کرد: نقشه راه فرهنگی استان تدوین شده و انتظار است دستگاه‌های اجرایی جایگاه خود را در این راستا ترسیم و تعیین تکلیف کنند.

فرزاد مخلص الائمه با بیان اینکه حضور مردم استان مرکزی در فراخوان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی دشمن شکن است، افزود: حضور حماسی و پرشکوه مردم در ۲۲ بهمن‌ماه سال گذشته، خط بطلانی بر توطئه‌های شیطانی دشمن کشید.

وی تاکید کرد: مخاطب برنامه‌های فرهنگی مردم هستند و حضور برجسته مردم در تمام مشارکت‌ها و فعالیت‌ها مشهود و ملموس است که امید است شاهد مشارکت بی نظیر مردم در انتخابات پیش رو نیز باشیم.