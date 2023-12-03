سیدمهدی رحمتی: نتیجه مسابقه با الهلال غیرقابل پیش بینی است

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته ششم لیگ قهرمانان آسیا تیم فوتبال نساجی عصر دوشنبه از ساعت ۱۹:۳۰ در عربستان میهمان الهلال خواهد بود.

سیدمهدی رحمتی سرمربی نساجی که تیمش از دور مسابقات کنار رفته است و دیدار فردا برایشان تشریفاتی است در کنفرانس خبری پیش از این مسابقه شرکت کرد.

او ضمن اشاره به وضعیت تیم‌های صعود کننده و مشخص شدن تکلیف گروه گفت: الهلال از این گروه صعود کرده است و یکی از بهترین تیم‌های آسیاست. ما هم به عنوان تیمی که برای اولین بار در جام باشگاه‌های آسیا شرکت کردیم تلاش کردیم بازی‌های قابل قبولی از خود به نمایش بگذاریم و تجربه خوبی کسب کردیم.

رحمتی در ادامه گفت: فردا هم یک بازی محکم و خوب برابر الهلال انجام خواهیم داد و فارغ از هر نتیجه‌ای امیدواریم بازی در خور فوتبال ایران و تیم نساجی انجام بدهیم.

سرمربی تیم نساجی در پایان ضمن تاکید بر اینکه نتیجه مسابقه از قبل قابل پیش‌بینی نیست افزود: فارغ از اینکه تکلیف گروه مشخص شده است ما بدون فشار و استرس بازی خواهیم کرد. نتیجه فوتبال از قبل پیش‌بینی نشده است و نتیجه بازی در زمین رقم خواهد خورد و تمام توان خود را در زمین انجام خواهیم داد.

تیم فوتبال نساجی با کسب ۶ امتیاز از ۵ مسابقه در رده سوم قرار دارد و الهلال با ۱۵ کسب امتیاز صدرنشین است و صعودش به مرحله یک شانزدهم نهایی قطعی شده است.