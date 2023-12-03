به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین بابایی عصر یکشنبه در اولین دوره اختتامیه رویداد ملی سرآمد در مشهد اظهار کرد: ایجاد حوزههای تخصصی در حوزه مراکز مشاوره، فضای کاری اشتراکی، کافه کارآفرینی و شتابدهندههای متمرکز، یکی از نقاط عطف فعالیت اداره کل تعاون در حوزه اقتصاد دانشبنیان است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی بیان کرد: مجوزهای لازم برای این اکوسیستم نوآوری با شتاب در حال صدور است و امکان جدیدی ذیل ماده ۱۵۷ قانون جامع کار ایجاد شده تا شرکتهای دانشبنیان بتوانند به میدان بیایند و در مقام مشاوران خصوصی و افتخاری اداره کار، برای حلوفصل گرههای موجود به ما یاری برسانند.
وی بیان کرد: از تیرماه امسال بهصورت ویژه، وبسرویس سامانه جامع اشتغال طراحیشده و به اجرا درآمده و شرکتها میتوانند فرصتهای شغلی خود را اولاً بهصورت متمرکز و هدفمند و در گام بعد بهصورت فراگیر مطرح کنند تا کارگران، مهندسان و افرادی که میتوانند از عهده کار بربیایند و شرایط آن را دارند، وارد عمل شوند.
تجلی دانش مردمی در نمایشگاه هفته پژوهش امسال
مسعود میرزایی، رئیس پارک علم و فناوری خراسان ضمن برشمردن ویژگیهای متفاوت نمایشگاه امسال اظهار کرد: به لطف خدا در ۲۴ ماه گذشته بسیاری از سیاستهای راهبردی پارک خراسان بهعنوان یک طرح و الگو در دستور کار وزارتخانه قرار گرفته است. یکی از این رویکردها، برگزاری همزمان مردمی و نخبگانی نمایشگاه هفته پژوهش بود که در رویداد امسال محقق شد. دلیل اتخاذ این رویکرد نیز شرایط امروز کشور است که ما را وادار میکند تا در سریعترین زمان ممکن، راهکارهای تولید علم ثروتآفرین را شناسایی و اجرایی کنیم.
رئیس پارک علم و فناوری خراسان افزود: طرح راهبردی «منش» مشتمل بر مردمیسازی، نقطه زنی و شبکهسازی در اقتصاد دانشبنیان، یکی از برنامههای مهمی است که خوشبختانه پارک علم و فناوری خراسان عملکرد قابلتوجهی در راستای آن داشته است. مردمیسازی نمایشگاه هفته پژوهش امسال به همین دلیل بود و تلاش کردیم تا بهموازات برپایی غرفههای دانشآموزی، از مسئولانی برای بازدید دعوت شود که میتوانند گره از کار شرکتهای دانشبنیان حاضر در رویداد باز کنند.
وی با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساختی پارک علم و فناوری خراسان خاطرنشان کرد: خراسان رضوی، یکی از قطبهای بیبدیل تولید علم در کشور است. بیش از ۵۴۰ شرکت دانشبنیان در پارک علم و فناوری خراسان فعالیت دارند و بهتازگی، مشهد الرضا (ع) به قطب زیستبوم فناوری شرق کشور تبدیل شده است در این شرایط، این ضرورت وجود دارد که یک شهرک علم و فناوری در این استان تأسیس شود تا فضای مادی و زیرساخت معنوی مطلوبتری در خدمت شرکتهای دانشبنیان وجود داشته باشد.
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