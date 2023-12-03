مدارس بهترین محیط برای ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست است

به گزارش خبرنگار مهر، کلام‌الله صفری عصر یکشنبه در آئین نواختن «زنگ سبز» که با حضور منابع طبیعی و آبخیزداری و حفاظت محیط زیست استان اردبیل در مدرسه مهر نیار برگزار شد، با اشاره به اهمیت حفاظت از منابع طبیعی، اظهار کرد: توجه به منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست یک موضوع کاملاً حیاتی است و برای فرهنگ‌سازی در این زمینه، مدارس بهترین مکان برای اشاعه فرهنگ طبیعت‌دوستی است چرا که تک تک دانش‌آموزان می‌توانند به عنوان سفیر طبیعت‌دوستی در خانه و خانواده خود فعالیت کنند.

در این مراسم محمود قلیزاده مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل نیز تصریح کرد: با این مراسم نمادین، عملیات اجرایی دستور مقام معظم رهبری مبنی بر کاشت یک میلیارد درخت در طول چهار سال آغاز می‌شود و امیدواریم با مشارکت دانش‌آموزان و خانواده‌ها شعار «هر ایرانی، سه نهال درخت» تحقق یابد.