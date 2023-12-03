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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۹:۵۶

سخنگوی اورژانس گیلان خبر داد؛

نیروی اورژانس رشت در حال انجام وظیفه مورد ضرب و شتم قرار گرفت

نیروی اورژانس رشت در حال انجام وظیفه مورد ضرب و شتم قرار گرفت

رشت - سخنگوی اورژانس گیلان از ضرب و شتم همکار اورژانس رشت در حال انجام وظیفه توسط یک شخص خبر داد. 

مسعود جوبنه در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزئیات حمله به مأمور اورژانس، اظهار کرد: چهارشنبه ۸ آذر ماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۰۳ طی تماسی با شماره ۱۱۵ مبنی بر درخواست کمک از اورژانس در یکی از تالارهای رشت، به دلیل حضور پایگاه‌های همجوار در مأموریت، همکاران پایگاه شهری توحید گلسار جهت کمک رسانی به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی ادامه داد: مأموران اورژانس گیلان بلافاصله پس از رسیدن به محل حادثه بدون هیچ مکالمه‌ای از سوی شخصی، مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفته و دچار آسیب شد.

سخنگوی اورژانس گیلان با بیان اینکه خدمات به مردم و بیماران در اولویت پرسنل اورژانس است، گفت: با وجود آسیب ناشی از این حادثه، همکاران اورژانس فرد بیمار را جهت مراقبت‌های درمانی بهتر به بیمارستان دکتر حشمت رشت انتقال دادند.

جوبنه با تاکید بر لزوم پیگیری ماجرای ضرب و شتم پرسنل اورژانس رشت، بیان کرد: اورژانس گیلان نسبت به احقاق حق این همکار سخت کوش و محترم، اقدامات لازم را خواهد داشت.

کد مطلب 5956794

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