به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد قادری عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سازمان هیأت و تشکلهای دینی، همزمان با فرا رسیدن ایام عزاداری شهادت حضرت زهرا (سلام الله علیها)، پس از اولویتسنجی محورهای محتوایی و هماندیشی جامعه فعالان هیأت، شورای همآهنگی شبکههای هیأتها و تشکلهای دینی کشور «مادرم مظلومه بود و یاور مظلومها» را به عنوان شعار مشترک جامعه محبان اهلبیت (ع) و هیأتهای عزاداری در ایام فاطمیه ۱۴۰۲ اعلام کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر اظهار داشت: متناظر با اعلام و ابلاغ مطلب فوق، در سطح استان هم با هماهنگیهای انجام شده در سطح هیئات و فعالان اقامهی عزای حضرت زهرا (س) مراسم ایام فاطمیه امسال با محوریت این شعار برگزار میشود.
وی تصریح کرد: هشتگهای معجزه مادری، ام المقاومه و مادر قهرمان برای انتشار محتوا درباره عزاداری فاطمیه در فضای مجازی انتخاب شد.
حجتالاسلام قادری ابراز داشت: طبق اطلاعیه شورای همآهنگی شبکههای هیأتها و تشکلهای دینی کشور از تمام هیأتها و مجموعهها، خواسته شده تا ضمن حفظ شعار و نشان و استقلال خود، با نمایش جلوهای از وحدت و همدلی جامعه هیأتهای عزاداری در این حرکت جمعی هم مشارکت کنند و این شعار را در حاشیه تولیدات، تبلیغات و فضاسازی هیأت درج کرده و در محتوای هیأت مدنظر قرار دهند.
نظر شما