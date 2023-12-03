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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۲۰:۲۵

کشتی انگلیسی در دریای سرخ مورد اصابت موشک قرار گرفت

کشتی انگلیسی در دریای سرخ مورد اصابت موشک قرار گرفت

یک گروه امنیتی دریایی مستقر در انگلیس امروز مدعی هدف قرار گرفتن یک کشتی متعلق به این کشور در دریای سرخ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک گروه امنیتی دریایی مستقر در انگلیس امروز یکشنبه اعلام کرد که کشتی متعلق به بریتانیا که از دریای سرخ عبور می‌کرد، مورد اصابت موشک قرار گرفته است.

بر اساس اعلان این رسانه، این در حالیست که آژانس خبری دیگری نیز از فعالیت احتمالی پهپاد در این منطقه خبر داده است.

شرکت امنیت دریایی «آمبری» (Ambrey) در این ارتباط خبر داد: کشتی ناشناسی با پرچم «باهاما» حین حرکت به سمت جنوب در حدود ۳۵ مایل دریایی سواحل غربی یمن مورد اصابت موشک قرار گرفت.

این شرکت مستقر در انگلیس در این ارتباط افزود: کشتی آسیب دیده در ارتباط با دزدی دریایی / حمله موشکی تماس‌ هایی را صادر می‌کرد.

به گزارش شبکه تلویزیونی دویچه وله، آژانس عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) که توسط نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا اداره می‌شود، به کشتی های حاضر در منطقه توصیه کرده، «بیش از پیش احتیاط را رعایت کنند».

کد مطلب 5956817

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    نظرات

    • ایرانی IR ۰۰:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      41 15
      پاسخ
      نترس باشید مرگ بر استکبار
    • حسن DK ۰۶:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      4 0
      پاسخ
      فکر کنم الآن دیگر قدرِ زحماتِ امنیتی جمهوری اسلامی ایران را بدانند و به آمریکا دل نبندند،ایران اگر امنیت خلیج فارس را تأمین نکند دزدان دریایی هیچ کشتی را نمی‌گذارند در امنیت رفت آمد کند که برای همگان ثابت شده چندین مورد دزدان دریایی را ايرانيان به اسارت گرفته‌اند!
    • محمد RO ۰۷:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      47 12
      پاسخ
      باید طعم ناامنی را همه آنهایی که می‌خواهند خاورمیانه، روی آرامش را نبیند، ببینند
      • ناشناس IR ۱۰:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
        51 17
        مرگ بر اسراییل کودک کش زنده باد فلسطین
    • قدرت الله IR ۱۳:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      42 8
      پاسخ
      این بیشرفا هرغلطی کردن تاحالا کسی کاری نکرده الان باید ضربه شصت مقاومت رو بچشند تا بفهمند
    • استقامت IR ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      26 10
      پاسخ
      احسنت
    • IR ۱۵:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      25 5
      پاسخ
      یوم الظفر یوم الیمن
    • IR ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      2 0
      پاسخ
      تمام کشتی‌های غربی را با موشک هدف بگیرید. کسانی که به بچه رحم نمی‌کنند به هیچ کس رحم نخواهند کرد نده باد مقاومت یمن عراق لبنان و...
    • قدس IR ۱۵:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      3 0
      پاسخ
      درود بر رزمندگان آزادیخواه اسلام که این بزمجه انگلیسی را هدف قراردادند.انگلیس پیر با استعمارگری بیش از دویست ساله دنیا باید خسارت دویست سال جنگ وخون ریزی در دنیا که زیر سر اینها بوده را به کل کشورهای مستعمره بدهد و حداقل به مدت ۵۰۰ سال از حق هرگونه تشکیلات نظامی ودیپلماتیکی که همش توطئه میکنه محروم
    • ایران IR ۱۶:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      11 5
      پاسخ
      احسنت بر یمن شجاع و نترس.. بقیه مسلمانان یاد بگیرن تو سری خور و ذلیل کفار و مستکبرین نباشن
    • IR ۱۸:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      8 5
      پاسخ
      این مرگ بر آمریکا واسرائیل وانگلیس عجب دنیا را بیدار کرد. همه دنیا فهمیده اند اگر آرامش وآسایش می خواهند باید این شیا طین را سر جایشان بنشانند
    • مهدی محمدی شرف آباد IR ۱۸:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      10 3
      پاسخ
      🇮🇷🇮🇷🇮🇷 درود خدا بر جبهه مقاومت ✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊مرگ بر اسرائیل کودک کش مرگ بر آمریکا جنایتکار مرگ بر انگلیس
    • پشتبان عدل IR ۲۱:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      8 2
      پاسخ
      دم همتون گرم خوب بلایی دارن سرابن جنایتکارادرمیآرن .یادشون رفته ۸سال جنک تحمیلی به ایران ویمن چه ویرانی وکشتاری بوجودآوردن
    • علی اصغرشجاع AE ۲۱:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      9 4
      پاسخ
      ایول به یمنی ها دمتون گرم۳۷۷
    • محمد تقی IR ۰۸:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۴
      6 1
      پاسخ
      درود بر تمامی سربازان مقا ومت که در ر آه خدا برای نابودی زور گویان و استکبار جهانی مبارزه می کنند.
    • IR ۱۸:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۴
      3 0
      پاسخ
      واقع آدم متعجب میشه خوابایی که غربیا واسه ایران میدیدن،داره سر خودشون میاد تظاهرات هزار نفری،دزدی دریایی وغیره
    • گیتی IR ۱۶:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      1 0
      پاسخ
      این یاری خداوند ا ست.. که بدستهای ارتش مسلمان یمن قرارداده تا سپاه و جنگ افزارهای دشمنان خدا را قلع و قمع کنند فرشتگان عالم غیب کمک کار هستند . مرگ برامریکا انگلیس و اسراییل درود بر ارتش بمن

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