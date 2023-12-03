کشتی انگلیسی در دریای سرخ مورد اصابت موشک قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک گروه امنیتی دریایی مستقر در انگلیس امروز یکشنبه اعلام کرد که کشتی متعلق به بریتانیا که از دریای سرخ عبور می‌کرد، مورد اصابت موشک قرار گرفته است.

بر اساس اعلان این رسانه، این در حالیست که آژانس خبری دیگری نیز از فعالیت احتمالی پهپاد در این منطقه خبر داده است.

شرکت امنیت دریایی «آمبری» (Ambrey) در این ارتباط خبر داد: کشتی ناشناسی با پرچم «باهاما» حین حرکت به سمت جنوب در حدود ۳۵ مایل دریایی سواحل غربی یمن مورد اصابت موشک قرار گرفت.

این شرکت مستقر در انگلیس در این ارتباط افزود: کشتی آسیب دیده در ارتباط با دزدی دریایی / حمله موشکی تماس‌ هایی را صادر می‌کرد.

به گزارش شبکه تلویزیونی دویچه وله، آژانس عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) که توسط نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا اداره می‌شود، به کشتی های حاضر در منطقه توصیه کرده، «بیش از پیش احتیاط را رعایت کنند».