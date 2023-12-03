فوت ۲۳۳ نفر در جاده های خراسان جنوبی از ابتدای امسال

به گزارش خبرنگارمهر، سرهنگ علیرضا رضایی عصر یکشنبه در شورای مدیران راهداری خراسان جنوبی اظهارکرد: میانگین سرعت در جاده های استان از میانگین کشوری بیشتر است لذا ضرورت دارد که نگاه ویژه ای به افزایش دوربین های ثبت تخلف در جاده های خراسان جنوبی شود.

وی افزود: در جاده های استان نیازمند کنترل هوشمند هستیم و دوربین های ثبت تخلف در جاده ها باید به حداقل ۱۰ دستگاه افزایش یابد.

به گفته وی در صورت امکان، شرایطی فراهم شود تا حداقل کنترل هوشمند در پلیس راه مرکز استان انجام شود.

رییس پلیس راه خراسان جنوبی با بیان اینکه ۲۳۳ نفر در تصادفات جاده ای از ابتدای سال جاری فوت کرده اند، ادامه داد: ۵۴ درصد این متوفیان در اثر واژگونی خودرو بوده است.

وی از وقوع ۵۷ درصد تصادفات استان در راه های اصلی و بقیه آن در راه های روستایی خبر داد و خاطرنشان کرد: تردد وسایل نقلیه سنگین در جاده های خراسان جنوبی، دو برابر کشور است.

رضایی با اعلام کشف بیش از سه میلیون لیتر سوخت قاچاق در استان، ادامه داد: کل تخلفات از ابتدای سال بیش از ۵۰۰ هزار مورد بوده و در این مدت ۱۶ هزار وسیله نقلیه توقیف سیستمی شده اند.