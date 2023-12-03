مرگ همزمان ۵ نفر در تصادف شاخ به شاخ دو خودرو

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد مهدی سجادی شامگاه امروز یک شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، افزود: نجات گران پایگاه امداد و نجات و نجات «وشنام» جمعیت هلال احمر شهرستان چابهار، پس از اطلاع از وقوع تصادفی، بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند که با حضور در محل حادثه با حریق دو خودرو مواجه شدند.

وی ادامه داد: این حادثه، هفت نفر آسیب دیده داشت و متأسفانه پنج نفر از سرنشینان دو خودرو به دلیل شدت جراحات و در ادامه حریق جان خود را از دست دادند.

وی اظهار کرد: امدادگران، پس از انجام اقدامات اولیه دو نفر از مصدومان را به مرکز درمانی انتقال دادند که حال عمومی آنها رو به بهبود گزارش شده است.