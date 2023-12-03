  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۲۱:۲۷

مدیرعامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان خبر داد؛

مرگ همزمان ۵ نفر در تصادف شاخ به شاخ دو خودرو

مرگ همزمان ۵ نفر در تصادف شاخ به شاخ دو خودرو

زاهدان_ مدیرعامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان از مرگ همزمان پنج نفر در صحنه تصادف شاخ به شاخ دو خودرو سواری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد مهدی سجادی شامگاه امروز یک شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، افزود: نجات گران پایگاه امداد و نجات و نجات «وشنام» جمعیت هلال احمر شهرستان چابهار، پس از اطلاع از وقوع تصادفی، بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند که با حضور در محل حادثه با حریق دو خودرو مواجه شدند.

وی ادامه داد: این حادثه، هفت نفر آسیب دیده داشت و متأسفانه پنج نفر از سرنشینان دو خودرو به دلیل شدت جراحات و در ادامه حریق جان خود را از دست دادند.

وی اظهار کرد: امدادگران، پس از انجام اقدامات اولیه دو نفر از مصدومان را به مرکز درمانی انتقال دادند که حال عمومی آنها رو به بهبود گزارش شده است.

کد مطلب 5956860

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها