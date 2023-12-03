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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۲۱:۲۹

مدیرکل مدیریت بحران لرستان:

مصدوم حادثه راه‌آهن لرستان به تهران اعزام شد

مصدوم حادثه راه‌آهن لرستان به تهران اعزام شد

خرم‌آباد - مدیرکل مدیریت بحران لرستان دقایقی پیش از انتقال مصدوم حادثه راه‌آهن لرستان از طریق جت فانتوم به تهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پازوکی امروز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در تشریح آخرین وضعیت مصدوم حادثه راه‌آهن لرستان، اظهار داشت: مقدمات انتقال مصدوم حادثه راه‌آهن لرستان از طریق جت فانتوم هوانیروز ارتش فراهم شد.

وی گفت: در پی حادثه ایجاد شده برای یکی از عوامل فنی راه‌آهن، از طریق بالگرد اورژانس به بیمارستان شهدای عشایر منتقل و اقدامات اولیه درمانی صورت پذیرفت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان، گفت: به دلیل ضرورت انجام اقدامات درمانی تکمیلی و انتقال به تهران، باتوجه‌به محدودیت‌های پرواز بالگرد در شب، با هماهنگی‌های انجام شده با سازمان اورژانس کشور و فرماندهی هوانیروز ارتش، یک فروند جت فانتوم برای انتقال مصدوم به فرودگاه خرم‌آباد پرواز و اقدامات انتقال به مراکز درمانی تهران دقایقی پیش صورت گرفت.

پازوکی، گفت: مسیر راه‌آهن جنوب در محدوده استان لرستان با تلاش عوامل امدادی، بازگشایی شده است.

کد مطلب 5956865

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