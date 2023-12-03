به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پازوکی امروز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در تشریح آخرین وضعیت مصدوم حادثه راه‌آهن لرستان، اظهار داشت: مقدمات انتقال مصدوم حادثه راه‌آهن لرستان از طریق جت فانتوم هوانیروز ارتش فراهم شد.

وی گفت: در پی حادثه ایجاد شده برای یکی از عوامل فنی راه‌آهن، از طریق بالگرد اورژانس به بیمارستان شهدای عشایر منتقل و اقدامات اولیه درمانی صورت پذیرفت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان، گفت: به دلیل ضرورت انجام اقدامات درمانی تکمیلی و انتقال به تهران، باتوجه‌به محدودیت‌های پرواز بالگرد در شب، با هماهنگی‌های انجام شده با سازمان اورژانس کشور و فرماندهی هوانیروز ارتش، یک فروند جت فانتوم برای انتقال مصدوم به فرودگاه خرم‌آباد پرواز و اقدامات انتقال به مراکز درمانی تهران دقایقی پیش صورت گرفت.

پازوکی، گفت: مسیر راه‌آهن جنوب در محدوده استان لرستان با تلاش عوامل امدادی، بازگشایی شده است.