رقابت ۳۹ مازندرانی در مسابقات سراسری قرآن کریم در بجنورد

حجت الاسلام مصطفی سیفی کناری در گفت وگو با خبرنگار مهر از کسب رتبه اول رشته اذان چهل‌وششمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه توسط مجتبی کریمی از شهرستان نوشهر خبر داد و گفت: رتبه‌های اول و چهارم رشته تواشیح نیز به ترتیب از آن گروه فاطر و اسرا شد.

رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران با بیان اینکه چهل و ششمین مرحله مسابقات قرآن کریم به میزبانی بجنورد خراسان شمالی درحال برگزاری است، اظهار کرد: ۳۹ نفر از فعالان قرآنی مازندران در این دوره از مسابقات حضور دارند.

وی با بیان اینکه مرحله اول این دوره از مسابقات به بخش نغماتی اختصاص دارد، افزود: چهار گروه تواشیح و یک نفر در رشته اذان از مازندران با دیگر متسابقین به رقابت پرداختند که مجتبی کریمی از شهرستان نوشهر مقام نخست کشور را به دست آورد.

حجت الاسلام سیفی کناری با بیان اینکه گروه تواشیح فاطر از بابلسر رتبه اول این دوره از مسابقات را از آن خود کردند، ادامه داد: همچنین گروه اسرا ساری نیز رتبه چهارم را به خود اختصاص دادند.

وی با بیان اینکه رقابت‌های رشته‌های آوایی حفظ، قرائت و ترتیل نیز از سیزدهم آذر ماه جاری آغاز می‌شود، گفت: خانم نظری از بهشهر حفظ کل، فاطمه غلامی از بابل حفظ ۲۰ جز، آقای سیدی حفظ ۲۰ جز، پیمان ایازی، محمد لائینی و زرگری حفظ کل و پارسا انگشتان و مصطفی قاسمی رشته قرائت تحقیق در این دوره از مسابقات حضور دارند که امید می‌رود حائز رتبه‌های برتر مرحله کشوری مسابقات قرآن اوقاف شوند.

چهل‌وششمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه تا ۱۸ آذرماه در استان خراسان شمالی برپا خواهد بود.