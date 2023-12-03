به گزارش خبرگزاری مهر، سید مصطفی بحرینی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس گفت: آزادسازی بستر و حریم بخشی از رودخانه نهر اعظم و قلات پیش از این در دستور کار کارگروه صیانت از حقوق عامه دادستانی مرکز استان قرار گرفت و پس از تصویب، این عملیات ظرف ۲۰ روز اجرا شد.
وی در حاشیه بازدید از عملکرد نهادهای مسئول در عملیات رفع تصرف از حریم این رودخانهها با بیان اینکه حاشیه رودخانه نهر اعظم و قلات مورد تعرض برخی افراد سودجو قرار داشت گفت: علاوه بر رفع تصرفات صورت گرفته در روستای گردشگری قلات، شاهد وجود انبوهی از نخالههای ساختمانی رها سازی در حاشیه رودخانه نهر اعظم بودیم که با اقدام مشترک مدیریت امور منابع آب شیراز و شهرداری منطقه ۱۰ شیراز ضمن پاک سازی حاشیه رودخانه صدها تن نخالههای ساختمانی به سایت دفن زباله منتقل شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس با اشاره به اینکه رفع تصرف صورت گرفته ۴۲ هکتار از اراضی اطراف این دو رودخانه را در بر گرفته است گفت: سازمانهای مسئول پیش از بروز هر گونه تعرض و تعدی به اراضی ملی، انفال و بیتالمال با استفاده از ظرفیتهای قانونی در جهت انجام تکالیف قانونی زمینه پیشگیری از تصرفات را فراهم کنند.
وی گفت: نهادهای متولی امر بخصوص آب منطقهای، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، امور اراضی و شهرداری در اراضی محدوده شهر به نحوی اقدام کنند تا با همکاری سازمانهای مردم نهاد، حفاظت و صیانت از اراضی و حقوق بیتالمال را به صورت سازماندهی شده در دستور کار قرار داده و از دست اندازیهای سودجویان جلوگیری کنند.
بحرینی در پایان رفع تصرفات از حریم و بستر رودخانههای استان و اراضی ملی را از جمله تأکیدات مستمر رئیس کل دادگستری استان در شورای حفظ حقوق بیتالمال استان خواند و به متصرفین هشدار داد که در کمترین زمان نسبت به رفع تصرفات از حریم و بستر رودخانه به صورت داوطلبانه اقدام کنند؛ در غیر این صورت با بهرهگیری از اختیارات قانونی با متخلفان و متصرفان به شدت برخورد خواهد شد.
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