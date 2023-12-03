مهدی فعالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری یزد برای تسهیل در تردد معلولان نسبت به تجهیز ۴۴ دستگاه اتوبوس به رمپ معلولان اقدام کرده است.

وی با اشاره به رویکرد سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد مبنی بر تسهیل دسترسی معلولان به ناوگان حمل ونقل عمومی بیان کرد: تلاش کردیم که امکانات سازمان تا حد امکان برای این افراد مناسب‌سازی شود.

فعالی از جمله این اقدامات را مناسب‌سازی ایستگاه‌های اتوبوسی عنوان کرد و افزود: تاکنون سرپناه ۱۹۳ ایستگاه در شهر یزد در حال آماده سازی و اجرا برای استفاده معلولان است.

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد همچنین با اشاره به استفاده رایگان معلولان از اتوبوس‌های ناوگان حمل و نقل درون شهری یزد یادآور شد: به این ترتیب افراد با معلولیت شدید و دارای کارت معتبر بهزیستی می‌توانند از اتوبوس‌های شهری به صورت رایگان استفاده کنند.

فعالی با تاکید بر اینکه تا پایان سال بستر تعدادی از ایستگاه‌های اتوبوس سطح شهر یزد را برای رفاه حال معلولان فراهم می کنیم، از اهتمام سازمان برای تحقق این مهم خبر داد.