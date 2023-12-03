دانشجویان برای مشارکت پرشور در انتخابات نقش آفرینی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید هادی طباطبایی در نشست پرسش و پاسخ با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های سبزوار اظهار کرد: مشارکت پرشور و انتخاب اصلح از موارد مهم در انتخابات است که دانشجویان در تحقق آن نقش اساسی دارند.

معاون سیاسی استاندار خراسان رضوی گفت: جامعه به کلام و نگاه دانشجویان توجه ویژه ای دارد لذا این قشر باید تکلیف و وظیفه خود در عرصه انتخابات را به نحو احسن انجام دهد.

وی با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف تصریح کرد: خودباوری و اعتماد به نفس یکی از این دستاوردها بوده است و جمهوری اسلامی احیاگر تمدن بزرگ اسلامی به شمار می‌رود.

طباطبایی افزود: برای نمونه امروز جمهوری اسلامی در حوزه پزشکی و پیوندهای مختلف کلیه، مغز استخوان، نخاع، جراحی قلب و ساخت داروی ایدز در ردیف کشورهای سرآمد جهان قرار دارد.

معاون سیاسی استاندار خراسان رضوی ادامه داد: جهاد تبیین این دستاوردهای پزشکی که در داخل کشور توسط متخصصان و فرزندان این مرز و بوم انجام می‌شود در کنار دیگر موفقیت‌های علمی ضرورت دارد.

وی گفت: جوانان ایرانی به برکت انقلاب اسلامی به قله‌های علم دست یافته‌اند و دستیابی به رشد علمی معادل ۱۱ برابر میانگین جهانی یکی از این موارد است.

طباطبایی تصریح کرد: دشمن از طریق جنگ اقتصادی، دروغ پراکنی و هجمه رسانه‌ای تلاش می‌کند جلو پیشرفت‌های علمی جوانان ما را که مرهون خون شهداست بگیرد.

معاون سیاسی استاندار خراسان رضوی ادامه داد: یکی از حربه‌های دشمن دلسرد کردن مردم و ترسیم آینده تاریک است، آنها از ماه‌های گذشته برای رقم زدن صحنه سرد و بی رونق در انتخابات پیش رو، تمامی امکانات خود را به میدان آورده‌اند.

وی گفت: به طور یقین حضور پرشور و معنادار مردم در عرصه انتخابات باز هم دشمن را در ناکام خواهد گذاشت.