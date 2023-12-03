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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۲۲:۱۴

استاندار قزوین:

قزوین به اولین استان اقتصاد هسته‌ای کشور تبدیل شده است

قزوین به اولین استان اقتصاد هسته‌ای کشور تبدیل شده است

قزوین-استاندار قزوین گفت: با افتتاح اقتصادی شتابگر هسته‌ای در استان، قزوین به اولین استان اقتصاد هسته‌ای کشور تبدیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اعلایی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد اقتصاد دانش بنیان استان قزوین اظهار داشت: در ۲ سال اخیر در حوزه اقتصاد دانش بنیان اتفاقات قابل توجهی افتاده است و سمت و سوی کشاورزی استان به ویژه در حوزه احیای دشت قزوین که تکلیف شرعی و قانونی و الزام عقلی است، دانش بنیانی شده است.

وی افزود: بخش زیادی از اقدامات حوزه آب و کشاورزی استان مبتنی بر دانش بنیان دنبال می‌شود و امیدواریم منجر به نتایج مثبتی شود.

اعلایی گفت: در حوزه‌های هسته‌ای در یک ماه گذشته راه اندازی اقتصادی شتابگر هسته‌ای در استان قزوین اتفاق افتاد و استان قزوین را به اولین استان اقنصاد هسته‌ای کشور تبدیل کرد که این موضوع هم بسیار مطلوب ارزیابی می‌شود.

استاندار قزوین اضافه کرد: وضعیت فعلی کشور در حوزه اقتصاد دانش بنیان با هدف گذاری مطرح شده از سوی رهبر معظم انقلاب فاصله چشمگیری دارد و استان قزوین با توجه به نقش آفرینی در اقتصاد و نقشه علمی کشور باید در این زمینه اقدام ویژه ای انجام دهد.

نماینده عالی دولت در استان با اشاره به اهمیت ارتباط دانشگاه با صنعت اظهار داشت: نزدیک به ۳۰ صنعت تحول آفرین و مادر در استان قزوین شناسایی شده‌اند که باید با تشکیل کارگروه مشترک با حضور متولیان این شرکت‌ها و رؤسای دانشگاه و مراکز تحقیقاتی، مسیر ارتباط سازنده بین دانشگاه و صنعت در استان هموار شود.

کد مطلب 5956894

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