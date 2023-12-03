به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اعلایی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد اقتصاد دانش بنیان استان قزوین اظهار داشت: در ۲ سال اخیر در حوزه اقتصاد دانش بنیان اتفاقات قابل توجهی افتاده است و سمت و سوی کشاورزی استان به ویژه در حوزه احیای دشت قزوین که تکلیف شرعی و قانونی و الزام عقلی است، دانش بنیانی شده است.

وی افزود: بخش زیادی از اقدامات حوزه آب و کشاورزی استان مبتنی بر دانش بنیان دنبال می‌شود و امیدواریم منجر به نتایج مثبتی شود.

اعلایی گفت: در حوزه‌های هسته‌ای در یک ماه گذشته راه اندازی اقتصادی شتابگر هسته‌ای در استان قزوین اتفاق افتاد و استان قزوین را به اولین استان اقنصاد هسته‌ای کشور تبدیل کرد که این موضوع هم بسیار مطلوب ارزیابی می‌شود.

استاندار قزوین اضافه کرد: وضعیت فعلی کشور در حوزه اقتصاد دانش بنیان با هدف گذاری مطرح شده از سوی رهبر معظم انقلاب فاصله چشمگیری دارد و استان قزوین با توجه به نقش آفرینی در اقتصاد و نقشه علمی کشور باید در این زمینه اقدام ویژه ای انجام دهد.

نماینده عالی دولت در استان با اشاره به اهمیت ارتباط دانشگاه با صنعت اظهار داشت: نزدیک به ۳۰ صنعت تحول آفرین و مادر در استان قزوین شناسایی شده‌اند که باید با تشکیل کارگروه مشترک با حضور متولیان این شرکت‌ها و رؤسای دانشگاه و مراکز تحقیقاتی، مسیر ارتباط سازنده بین دانشگاه و صنعت در استان هموار شود.