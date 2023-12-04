ابطال ۴۰۰ گواهی معاینه فنی خودروی دودزا

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ سرهنگ علی‌اصغر شریفی اظهار داشت: در دو روز گذشته که طرح ممنوعیت تردد در محدوده زوج و فرد و آلودگی هوا اجرا شد معاینه فنی ۴۰۰ دستگاه خودرو که دودزا بوده و معاینه فنی هم داشتند در محل ابطال شد.

وی افزود: در روزهای فرد خودروهایی که فقط پلاک فرد دارند و در روزهای زوج فقط خودروهایی که پلاک زوج دارند می‌توانند در محدوده طرح آلودگی هوا یا همان زوج و فرد سابق تردد کنند.

سرهنگ شریفی با بیان اینکه اکثر محورهای شهر تهران برای تردد خودروهای دیزلی به استثنای کامیونت‌ها ممنوع است، تصریح کرد: شب گذشته هیچ ترددی در خصوص کامیون‌ها، کمپرسی‌ها و جرثقیل‌ها نداشتیم و این ممنوعیت وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه کل سطح معابر شهر تهران همکاران بنده حضور دارند گفت: مأموران به صورت هوشمند با خودروهایی که معاینه فنی آنها تاریخ گذشته است برخورد کرده و آنهایی که معاینه فنی دارند ولی خودروی آنها دودزاست در همان محل معاینه فنی آنان ابطال شده و برای اخذ مجدد به مراکز معاینه فنی اعزام می‌شوند.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ افزود: محدوده طرح کاهش آلودگی هوا همان محدوده طرح زوج و فرد سابق بوده که از جنوب به شمال از بزرگراه بعثت به سمت شمال، بزرگراه نواب به سمت شرق، بزرگراه چمران به سمت شرق و بزرگراه همت به سمت جنوب و بزرگراه امام علی (ع) به سمت غرب است و تردد در این معابر بر اساس شماره آخر پلاک است.