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۱۳ آذر ۱۴۰۲، ۱۰:۱۵

سرهنگ شریفی خبر داد؛

ابطال ۴۰۰ گواهی معاینه فنی خودروی دودزا

ابطال ۴۰۰ گواهی معاینه فنی خودروی دودزا

رییس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ از ابطال معاینه فنی ۴۰۰ خودروی دودزا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ سرهنگ علی‌اصغر شریفی اظهار داشت: در دو روز گذشته که طرح ممنوعیت تردد در محدوده زوج و فرد و آلودگی هوا اجرا شد معاینه فنی ۴۰۰ دستگاه خودرو که دودزا بوده و معاینه فنی هم داشتند در محل ابطال شد.

وی افزود: در روزهای فرد خودروهایی که فقط پلاک فرد دارند و در روزهای زوج فقط خودروهایی که پلاک زوج دارند می‌توانند در محدوده طرح آلودگی هوا یا همان زوج و فرد سابق تردد کنند.

سرهنگ شریفی با بیان اینکه اکثر محورهای شهر تهران برای تردد خودروهای دیزلی به استثنای کامیونت‌ها ممنوع است، تصریح کرد: شب گذشته هیچ ترددی در خصوص کامیون‌ها، کمپرسی‌ها و جرثقیل‌ها نداشتیم و این ممنوعیت وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه کل سطح معابر شهر تهران همکاران بنده حضور دارند گفت: مأموران به صورت هوشمند با خودروهایی که معاینه فنی آنها تاریخ گذشته است برخورد کرده و آنهایی که معاینه فنی دارند ولی خودروی آنها دودزاست در همان محل معاینه فنی آنان ابطال شده و برای اخذ مجدد به مراکز معاینه فنی اعزام می‌شوند.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ افزود: محدوده طرح کاهش آلودگی هوا همان محدوده طرح زوج و فرد سابق بوده که از جنوب به شمال از بزرگراه بعثت به سمت شمال، بزرگراه نواب به سمت شرق، بزرگراه چمران به سمت شرق و بزرگراه همت به سمت جنوب و بزرگراه امام علی (ع) به سمت غرب است و تردد در این معابر بر اساس شماره آخر پلاک است.

کد مطلب 5957134

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