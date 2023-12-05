۱۴ آذر ۱۴۰۲، ۱۰:۵۴

رئیس ستاد انتخابات استان همدان:

فهرست نهایی داوطلبان ۱۵ دی ماه به ستاد انتخابات ارسال می شود

همدان- رئیس ستاد انتخابات استان گفت: ۱۵ دی‌ماه لیست و فهرست داوطلبان تأییدصلاحیت شده از سوی هیأت نظارت شورای نگهبان به ستاد انتخابات استان اعلام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیستمین جلسه‌ی ستاد انتخابات استان به ریاست حسن رضانیا رئیس ستاد انتخابات استان و اعضای ستاد برگزار شد.

رئیس ستاد انتخابات استان در این جلسه با تأکید بر اجرای قانون، گفت :۱۵ دی‌ماه لیست و فهرست داوطلبان تأیید صلاحیت شده از سوی هیأت نظارت شورای نگهبان به ستاد انتخابات استان اعلام خواهد شد.

وی افزود: طبق قانون کارگزاران دولت و مدیران دولتی در هر سمت و مسئولیتی، اجاره رفتار شائبه‌انگیز و سوگیری له یا علیه داوطلبان نمایندگی را ندارند.

رضانیا با بیان اینکه اطلاع‌رسانی در خصوص جرایم و تخلفات انتخاباتی به اطلاع مردم و داوطلبین باید برسد، گفت: فعالیت‌های داوطلبان نمایندگی در مجموعه‌های نظارتی در حال رصد است و پرونده‌ی تخلفات انتخاباتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد از زیرساخت‌های لازم آماده برگزاری انتخابات است و تا زمان برگزاری این میزان به ۱۰۰ درصد می‌رسد.

