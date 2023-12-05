فهرست نهایی داوطلبان ۱۵ دی ماه به ستاد انتخابات ارسال می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بیستمین جلسه‌ی ستاد انتخابات استان به ریاست حسن رضانیا رئیس ستاد انتخابات استان و اعضای ستاد برگزار شد.

رئیس ستاد انتخابات استان در این جلسه با تأکید بر اجرای قانون، گفت :۱۵ دی‌ماه لیست و فهرست داوطلبان تأیید صلاحیت شده از سوی هیأت نظارت شورای نگهبان به ستاد انتخابات استان اعلام خواهد شد.

وی افزود: طبق قانون کارگزاران دولت و مدیران دولتی در هر سمت و مسئولیتی، اجاره رفتار شائبه‌انگیز و سوگیری له یا علیه داوطلبان نمایندگی را ندارند.

رضانیا با بیان اینکه اطلاع‌رسانی در خصوص جرایم و تخلفات انتخاباتی به اطلاع مردم و داوطلبین باید برسد، گفت: فعالیت‌های داوطلبان نمایندگی در مجموعه‌های نظارتی در حال رصد است و پرونده‌ی تخلفات انتخاباتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد از زیرساخت‌های لازم آماده برگزاری انتخابات است و تا زمان برگزاری این میزان به ۱۰۰ درصد می‌رسد.