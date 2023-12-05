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۱۴ آذر ۱۴۰۲، ۱۲:۱۵

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:

مرند میراث فرهنگی ارزشمند کشور است

مرند میراث فرهنگی ارزشمند کشور است

مرند- وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: شهرستان مرند میراث فرهنگی ارزشمند کشور بوده و شامل کاروانسرا، قلعه و بناهای متعدد فرهنگی و تاریخی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عزت اله ضرغامی ظهر سه شنبه در حاشیه سفر به مرند در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به مزیت‌های شهرستان مرند اظهار کرد: در این شهرستان منطقه کاوش نشده‌ای به نام قلعه مانداگارا معروف به یالدور داریم که موجب سلب آسایش مردم شده است و در راستای حل این مشکل مجوزهای اساسی برای خدمات به مردم صادر شد و آسیب‌های اجتماعی در این قلعه مناسب مردم نیست.
وی با بیا اینکه مسجد جامع مرند یکی از افتخارهای کشور محسوب می‌شود، افزود: قدمت بنای مسجد مربوط به دوره ایلخانیان است و ۷۰۰ سال قدمت دارد و آثار مسجد حتی قبل از دوره ایلخانیان را نشان می‌دهد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اظهار کرد: مرند در طول تاریخ دارای اهمیت ویژه ای بود و چندین بار این شهرستان تخریب سپس بازسازی شده است.
ضرغامی با بیان اینکه باید عقب ماندگی مرند را برطرف کنیم، گفت: تلاش می‌کنیم تا اعتبارات جدیدی را به بودجه این شهرستان اضافه کنیم.
کد مطلب 5958338

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