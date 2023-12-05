مرند میراث فرهنگی ارزشمند کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سید عزت اله ضرغامی ظهر سه شنبه در حاشیه سفر به مرند در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به مزیتهای شهرستان مرند اظهار کرد: در این شهرستان منطقه کاوش نشدهای به نام قلعه مانداگارا معروف به یالدور داریم که موجب سلب آسایش مردم شده است و در راستای حل این مشکل مجوزهای اساسی برای خدمات به مردم صادر شد و آسیبهای اجتماعی در این قلعه مناسب مردم نیست.
وی با بیا اینکه مسجد جامع مرند یکی از افتخارهای کشور محسوب میشود، افزود: قدمت بنای مسجد مربوط به دوره ایلخانیان است و ۷۰۰ سال قدمت دارد و آثار مسجد حتی قبل از دوره ایلخانیان را نشان میدهد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اظهار کرد: مرند در طول تاریخ دارای اهمیت ویژه ای بود و چندین بار این شهرستان تخریب سپس بازسازی شده است.
ضرغامی با بیان اینکه باید عقب ماندگی مرند را برطرف کنیم، گفت: تلاش میکنیم تا اعتبارات جدیدی را به بودجه این شهرستان اضافه کنیم.
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