هم افزایی بخش های اقتصادی و مراکز علمی از رسالت های بسیج علمی

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ایمانی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با حضور در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان اظهار کرد: هم افزایی و بسیج کنندگی همه مراکز علمی، دانشگاهی، حوزه، بازار، جامعه، صنعت و کشاورزی یکی از رسالت های اصلی سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری است.

وی تصریح کرد: این رسالت بزرگ با توجه به مردم سالاری در علم و ایجاد اقتصاد دانش بنیان برپایه مردم محقق می شود.

مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی به بخشی از دستاوردهای این سازمان در راستای این هدف مهم اشاره داشت و گفت: در یک سال اخیر بسیج علمی، پژوهشی و فناوری با حمایت فرماندهی سپاه استان پازل پیشرفت این بخش از اقتصاد را ایجاد و عملیاتی کرده است.

ایمانی خاطرنشان کرد: هلدینگ بهارستان کیش، سازمان بسیج سازندگی استان، مرکز نوآوری و مشاوره منتا و ایوان و هلدینگ پیشگامان از جمله این موارد بوده که خروجی های تجاری سازی و توسعه بازار را ایجاد کرده است.