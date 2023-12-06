به گزارش خبرنگار مهر، علی پارسانیا صبح چهارشنبه در اولین اجلاسیه سراسری دبیران استانی شبکه ملی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی با محوریت پیشگیری از اعتیاد، اظهار کرد: برای آنکه کمک کنیم تا سمنها در حوزه فعالیت خود توانمند شوند به سمت شبکهسازی رفتیم.
وی با اشاره به صدور مجوز سازمانهای مردمنهاد، افزود: در حوزه حمایت از سازمانهای مردم نهاد و برنامههای آنان مأموریت داریم.
سرپرست ادارهکل مشارکتهای اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: در اغلب موضوعاتی که شبکهسازی در سمنها دنبال میشود ۱۴ شیوهنامه تهیه و تدوین شده است.
پارسانیا عنوان کرد: در همین راستا نزدیک به ۳۹۰ دبیرخانه استانی تشکیل شد و بحث شبکهسازی به عنوان راهی برای توانمندسازی تخصصی سازمانهای مردم نهاد جوانان به کار گرفته میشود.
وی خاطرنشان کرد: نکته دیگر همافزایی است که در تلاش هستیم این مهم با کمک سازمانهای مردمنهاد در میدان عملی شود و کارهای بهتری صورت گیرد.
سرپرست ادارهکل مشارکتهای اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان اضافه کرد: در بسیاری از موضوعاتی که شبکهسازی در آن انجام شده، مأموریت مستقیم نداریم اما از شبکهسازی به عنوان ابزاری برای بکارگیری ظرفیت مردمی و جوانان استفاده میشود.
پارسانیا بیان کرد: شورای تخصصی که هر شبکه در کشور دارد متشکل از هفت نفر است که دو نفر آنها مدیران ستادی آن موضوع هستند، این ترکیب هفت نفره مأموریتها و کارویژههای شبکه را انجام میدهند.
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