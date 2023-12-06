  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۵ آذر ۱۴۰۲، ۱۱:۵۱

سرپرست اداره‌کل مشارکت‌های اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان:

شبکه‌سازی سمن‌ها با هدف توانمندسازی آنان انجام می‌شود

شبکه‌سازی سمن‌ها با هدف توانمندسازی آنان انجام می‌شود

شهرکرد-سرپرست اداره‌کل مشارکت‌های اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: برای آنکه کمک کنیم تا سمن‌ها در حوزه فعالیت خود توانمند شوند به سمت شبکه‌سازی رفتیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی پارسانیا صبح چهارشنبه در اولین اجلاسیه سراسری دبیران استانی شبکه ملی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با محوریت پیشگیری از اعتیاد، اظهار کرد: برای آنکه کمک کنیم تا سمن‌ها در حوزه فعالیت خود توانمند شوند به سمت شبکه‌سازی رفتیم.

وی با اشاره به صدور مجوز سازمان‌های مردم‌نهاد، افزود: در حوزه حمایت از سازمان‌های مردم نهاد و برنامه‌های آنان مأموریت داریم.

سرپرست اداره‌کل مشارکت‌های اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: در اغلب موضوعاتی که شبکه‌سازی در سمن‌ها دنبال می‌شود ۱۴ شیوه‌نامه تهیه و تدوین شده است.

پارسانیا عنوان کرد: در همین راستا نزدیک به ۳۹۰ دبیرخانه استانی تشکیل شد و بحث شبکه‌سازی به عنوان راهی برای توانمندسازی تخصصی سازمان‌های مردم نهاد جوانان به کار گرفته می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: نکته دیگر هم‌افزایی است که در تلاش هستیم این مهم با کمک سازمان‌های مردم‌نهاد در میدان عملی شود و کارهای بهتری صورت گیرد.

سرپرست اداره‌کل مشارکت‌های اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان اضافه کرد: در بسیاری از موضوعاتی که شبکه‌سازی در آن انجام شده، مأموریت مستقیم نداریم اما از شبکه‌‎سازی به عنوان ابزاری برای بکارگیری ظرفیت مردمی و جوانان استفاده می‌شود.

پارسانیا بیان کرد: شورای تخصصی که هر شبکه در کشور دارد متشکل از هفت نفر است که دو نفر آن‌ها مدیران ستادی آن موضوع هستند، این ترکیب هفت نفره مأموریت‌ها و کارویژه‌های شبکه را انجام می‌دهند.

کد مطلب 5959254

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها