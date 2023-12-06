دستگیری مأموران قلابی حین ارتکاب جرم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رسول بهرامی بیان داشت: در پی دریافت اخباری و مراجعه شهروندان به کلانتری ۱۱۴ غیاثی مبنی بر اخاذی توسط ۲ مرد جوان با عنوان مأمور در خیابان میرهاشمی تهران رسیدگی به موضوع و دستگیری متهمان در دستور کار عملیات کلانتری ۱۱۴ غیاثی قرار گرفت و تحقیقات میدانی را آغاز کردند.

وی با بیان اینکه مأموران در تحقیقات و پی‌جویی های انتظامی مشخصات متهمان و ساعات حضور آن را شناسایی کردند افزود: تیم مجربی از مأموران به محل مورد نظر مراجعه و در حال گشت زنی، متهم با همان مشخصات اعلامی را در حال ارتکاب جرم و اخاذی از شهروندی داخل پارک مشاهده کردند و سریعاً وارد عمل شده و در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه مأمور قلابی دستگیر شد و در بررسی اولیه از متهم کارت شناسایی جعلی و تجهیزات پلیسی کشف شد.

سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت ادامه داد: با بازجویی از متهم دستگیر شده، مخفیگاه عامل اصلی که خود را سرکلانتر ششم معرفی می‌کرد شناسایی و با اخذ حکم ورود به منزل از مراجع قضائی وارد مخفیگاه شده و متهم را دستگیر و از مخفیگاه وی تعدادی گاز اشک‌آور و بی‌سیم کشف شد.

سرهنگ بهرامی با اشاره به تحقیقات بیشتر برای کشف جرایم احتمالی متهمان و شناسایی مال باختگان، خاطر نشان کرد: متهمان به همراه پرونده در اختیار مراجع قضائی قرار گرفتند.