کشف خودرو و موتورسیکلت مسروقه در شهر ری

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدقاسم طرهانی اظهار داشت: به منظور کنترل پارکینگ‌ها و توقف‌های عمومی و همچنین جلب رضایت و اعتماد مردم روز گذشته پلیس آگاهی شهرستان از پارکینگ‌ها و توقف‌های سطح حوزه بازدید به عمل آوردند.

وی افزود: هدف از اجرای این طرح کشف وسایل نقلیه مسروقه متوقف در پارکینگ‌ها، گاراژها، توقف گاه‌ها و … و همچنین بهبود وضعیت میزان کشف و دستیابی با شاخص‌های تعیین شده در عملکرد پلیس است.

سرهنگ طرهانی با بیان اینکه روز گذشته ۳ دستگاه خودرو و ۲ دستگاه موتور سیکلت مسروقه در پارکینگ و توقف گاه‌های سطح حوزه شهرری توسط پلیس آگاهی کشف شد بیان داشت: نا امن کردن محیط برای فعالیت سارقان و پیشگیری از جرم یکی دیگر از اهداف این گونه طرح‌ها است.

فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت: شهروندان برای جلوگیری از سرقت علاوه بر اینکه خودرو و موتور سیکلت خود را باید به تجهیزات ایمنی مجهز کنند؛ لازم است نکات ایمنی و هشدارهای پلیسی را جدی بگیرند.