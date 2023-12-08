بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، چهارمین اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال ساحلی برای شرکت در جام جهانی فوتبال ساحلی ۲۰۲۴ امارات ۲۲ آذر الی ۲ دی در شهر بوشهر برگزار خواهد شد.

اسامی دعوت شدگان به شرح زیر است:

مسلم مسیگر، سید مهدی میرجلیلی، علی میرشکاری، محمد معصومی‌زاده، محمدجواد خسروی، امیرحسین اکبری، رضا دیری، سجاد عباسی، موحد محمدپور، رضا امیری‌زاده، حمیدرضا دهقانی، محمد مرادی، سعید پیرامون، هادی فرهمند، حمید بهزادپور، مهدی شیرمحمدی، محمدعلی مختاری و عباس رضایی

تیم ملی فوتبال ساحلی در این اردو سه دیدار تدارکاتی مقابل سنگال انجام خواهد داد.