  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۷ آذر ۱۴۰۲، ۱۲:۳۰

بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی مشخص شدند

بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی مشخص شدند

با اعلام سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی، ۱۸ بازیکن به اردوی تیم ملی برای حضور در دیدار های تدارکاتی برابر سنگال مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، چهارمین اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال ساحلی برای شرکت در جام جهانی فوتبال ساحلی ۲۰۲۴ امارات ۲۲ آذر الی ۲ دی در شهر بوشهر برگزار خواهد شد.

اسامی دعوت شدگان به شرح زیر است:

مسلم مسیگر، سید مهدی میرجلیلی، علی میرشکاری، محمد معصومی‌زاده، محمدجواد خسروی، امیرحسین اکبری، رضا دیری، سجاد عباسی، موحد محمدپور، رضا امیری‌زاده، حمیدرضا دهقانی، محمد مرادی، سعید پیرامون، هادی فرهمند، حمید بهزادپور، مهدی شیرمحمدی، محمدعلی مختاری و عباس رضایی

تیم ملی فوتبال ساحلی در این اردو سه دیدار تدارکاتی مقابل سنگال انجام خواهد داد.

کد مطلب 5960801
بهنام روان پاک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها