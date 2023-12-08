  1. استانها
  2. بوشهر
۱۷ آذر ۱۴۰۲، ۱۳:۱۷

همزمان با ایام شهادت فاطمه الزهرا(س)؛

اهالی جزیره خارگ میزبان پیکر مطهر شهید گمنام شدند

اهالی جزیره خارگ میزبان پیکر مطهر شهید گمنام شدند

بوشهر- همزمان با ایام شهادت فاطمه الزهرا (س)، پیکر شهید گمنام دوران هشت سال دفاع مقدس از سوی مردم دیار مقاومت مورد استقبال قرار گرفت.

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها، حامد عرب زاده: همزمان با ایام شهادت فاطمه الزهرا (س)، پیکر شهید خوشنام دوران هشت سال دفاع مقدس امروز جمعه با حضور آحاد مردم از جمله خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و مسئولان در جزیره مقاوم خارگ تشییع شد.

مردم شهیدپرور جزیره خارگ که در این ایام مزین به عطر فاطمی و شهادت حضرت زهرا (س) است بار دیگر با استقبال پرشور و حماسی از پیکر مطهر شهید خوشنام عشق و ارادت خود را به آرمان‌های امام راحل و شهدا نشان دادند.

اهالی جزیره خارگ میزبان پیکر مطهر شهید گمنام شدند

مردم دیار مقاومت در روزهای پاییز مشق عشقی دیگر کردند و در کوچه پس کوچه‌های این دیار عطر خوش لاله‌های آسمانی پیچید. مردم شهیدپرور این خطه از استان بوشهر در مسیر بدرقه با سلام و صلوات به روح بلند و عرشی این شهدا با اشک‌های ناب خود این شهدا را در مسیر بدرقه کردند.

حضور مادران و خواهران خارگی در مراسم استقبال این شهید خوش نام قابل توجه بوده و برای این شهید گمنام مادری کردند.

اهالی جزیره خارگ میزبان پیکر مطهر شهید گمنام شدند

محمدرضا دشتی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ما هر چه پیشرفت در کشور داریم مدیون جانفشانی شهدایی هستیم که از عزیزترین سرمایه خود یعنی جان ارزشمند گذشتند.

وی افزود: این شهدا در حساس‌ترین شرایط جان در طبق اخلاص گذاشتند تا امروز امنیت و آرامش بی بدیلی را شاهد باشیم که ضرورت دارد در این مقطع حساس ما وصیت شهدا را مورد توجه قرار دهیم.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: پیکر مطهر این شهید خوشنام با حضور پرشور اهالی جزیره خارگ مورد استقبال قرار گرفت.

اهالی جزیره خارگ میزبان پیکر مطهر شهید گمنام شدند

اهالی جزیره خارگ میزبان پیکر مطهر شهید گمنام شدند

کد مطلب 5960814

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها