اهالی جزیره خارگ میزبان پیکر مطهر شهید گمنام شدند

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها، حامد عرب زاده: همزمان با ایام شهادت فاطمه الزهرا (س)، پیکر شهید خوشنام دوران هشت سال دفاع مقدس امروز جمعه با حضور آحاد مردم از جمله خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و مسئولان در جزیره مقاوم خارگ تشییع شد.

مردم شهیدپرور جزیره خارگ که در این ایام مزین به عطر فاطمی و شهادت حضرت زهرا (س) است بار دیگر با استقبال پرشور و حماسی از پیکر مطهر شهید خوشنام عشق و ارادت خود را به آرمان‌های امام راحل و شهدا نشان دادند.

مردم دیار مقاومت در روزهای پاییز مشق عشقی دیگر کردند و در کوچه پس کوچه‌های این دیار عطر خوش لاله‌های آسمانی پیچید. مردم شهیدپرور این خطه از استان بوشهر در مسیر بدرقه با سلام و صلوات به روح بلند و عرشی این شهدا با اشک‌های ناب خود این شهدا را در مسیر بدرقه کردند.

حضور مادران و خواهران خارگی در مراسم استقبال این شهید خوش نام قابل توجه بوده و برای این شهید گمنام مادری کردند.

محمدرضا دشتی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ما هر چه پیشرفت در کشور داریم مدیون جانفشانی شهدایی هستیم که از عزیزترین سرمایه خود یعنی جان ارزشمند گذشتند.

وی افزود: این شهدا در حساس‌ترین شرایط جان در طبق اخلاص گذاشتند تا امروز امنیت و آرامش بی بدیلی را شاهد باشیم که ضرورت دارد در این مقطع حساس ما وصیت شهدا را مورد توجه قرار دهیم.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: پیکر مطهر این شهید خوشنام با حضور پرشور اهالی جزیره خارگ مورد استقبال قرار گرفت.