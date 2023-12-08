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۱۷ آذر ۱۴۰۲، ۱۳:۲۰

موسوی عنوان کرد؛

پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان بدون استقراض از بانک

پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان بدون استقراض از بانک

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، پرداخت حقوق و مستمری ماهانه را بدون نیاز به انجام استقراض بی‌رویه از نظام بانکی، یکی از دستاوردهای مهم سازمان تامین اجتماعی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، میرهاشم موسوی، انجام بزرگ‌ترین تسویه بدهی در تاریخ نظام بانکی به مبلغ ۱۰۶ هزار میلیارد تومان و نیز انجام بزرگ‌ترین افزایش سرمایه در تاریخ نظام بانکی در بانک رفاه را از جمله دستاوردهای سازمان تأمین‌اجتماعی معرفی کرد و گفت: دستاورد بزرگ دیگر سازمان تأمین‌اجتماعی در این دوه آن است که از شرایطی که در ابتدای این دولت داشتیم و برای پرداخت حقوق و مستمری ماهانه ناگزیر از استقراض ماهانه از بانک بودیم، به وضعیتی رسیده‌ایم که از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون، پرداخت حقوق و مستمری ماهانه را بدون نیاز به انجام استقراض بی‌رویه از نظام بانکی انجام داده‌ایم.

وی با اشاره به در حال ساخت بودن بالغ بر ۱۳۰ پروژه عمرانی در سراسر کشور به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار و نیز بهره‌برداری از ۳۵ پروژه درمانی در دو سال و نیم اخیر، افزوموسوی عنوان کرد؛ د: بازمهندسی ساختاری و سازمانی و بازمهندسی نیروی انسانی، بسترهای زمینه ساز تحقق این دستاوردها بوده که باید با قوت استمرار یابد؛ اما موضوع مهم‌تر از دستاوردها و عملکرد، موضوع سلامت عملکرد است که باید از سوی همکاران حوزه مالی و حسابداری و نیز حوزه‌های نظارتی سازمان رصد و پایش شود. اگر سلامت عملکرد را با طراحی و استقرار نظام کنترلی و حسابرسی کارآمد تضمین نکنیم، ممکن است حتی دستاوردها و عملکردهای به ظاهر مثبت، به ضد عملکرد تبدیل شوند.

موسوی همچنین گفت: استقلال حرفه‌ای و بی‌طرفی همکاران مالی و حسابرسی باید تضمین شود تا بتوانند فارغ از اینکه چه کسی مدیر است و چه خواسته‌هایی دارد، با نظارت‌های درون‌سازمانی، مراقب سلامت عملکرد باشند و اجازه اعوجاج و خروج از مسیر را ندهند.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به وجود انواع تهدیدات درون‌سازمانی و برون‌سازمانی پیرامون هر سازمان و دستگاهی، افزود: ما امانتدار مردم و بیمه‌شدگان هستیم و نباید اجازه دهیم تشخیص‌های غلط مدیریتی، سوگیری‌های غلط و خدای ناکرده فساد یا سوءاستفاده، اموال و دارایی‌های ذی‌نفعان را تهدید کند و همکاران حوزه مالی و حسابداری سازمان در این زمینه نقش بسیار مهمی دارند. همه ما باید پاسخگوی آنچه کرده‌ایم، تصمیماتی که گرفته‌ایم و حتی آنچه به هر علت انجام نداده‌ایم، باشیم و سعادت سازمانی این است که پیش از اینکه نهادهای نظارتی بیرون از سازمان به مسائل مالی سازمان ورود کنند، خودمان از صحت عملکرد سازمان اطمینان حاصل کنیم و با هم‌افزایی، محیط سازمان را برای افراد ناسالم و تهدیدهای احتمالی ناامن کنیم.

کد مطلب 5960835

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    نظرات

    • ع.ع AE ۲۳:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      21 0
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      اقای موسوی به نظر شما آن حقوقی دم می زنی در مقابل این تورم چقدر خرج یک بازنشسته را می‌چرخاند بازنشسته ها لاعلاج می‌روند میدان شهرها کارگری میکنند من اطمینان دارم بازنشسته از اول عید امسال گوشت قرمز نخوردن ایا این شد زندگی. با این وضعییت سینه جلو میگیری میگی ما از هیچ بانگ برای حقوق پول نگرفتیم بخدا
    • رضا IR ۰۸:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
      20 1
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      سلام از آقای مدیر سوال بفرمایید که چرا مابه التفاوت ۲۵ درصد بازنشستگان را پرداخت نمی‌کند ممنون
    • M IR ۰۹:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
      14 1
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      تو رو به جدتون این خبرهارو منتشر نکنید ادم بیشتر اعصابش خرد میشه
    • همت پناه IR ۰۹:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
      9 0
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      سلام بازنشسته تامین اجتماعی اجاره نشینم ایثارگری هم دارم ۶میلیون حقوق .ازدزفول
    • IR ۱۰:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
      13 2
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      شما را به خدا دست از سر بازنشستگان بردارید ،این همه اختلاس و دزدی و هزاران حقوق چن صد میلیونی ،همین که به بازنشستگان می رسند همش منت میذارند ،مگر یک بازنشسته چقد حقوق میگیرد؟؟
    • بازنشسته IR ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
      14 1
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      هنر کردی ، حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از یک سرباز وظیفه کمتر است اگر مردی میلیونها خانواده را نصف حقشان را پرداخت کن تا فقر و بدبختی نابودشان نکنه
    • IR ۱۳:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
      0 0
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      این همه پول تو کشوری سرمایه دار چکار میکنن که مسول تامین اجتماعی خوشحال که از بانک قرض نگرفته ای خدا
    • حقوق IR ۱۴:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
      10 0
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      حقوق بازنشستگی حق قانونی ، عرفی ، شرعی یک بازنشسته است که سی سال حق بیمه پرداخت کرده ، وظیفه تان است حقوقش را بدون منت و حرف و حدیث اضافی پرداخت کنید
    • جواد کندری.از کارافتاده IR ۱۶:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
      7 1
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      چرا جواب ازکارافتادگان ۶۶درصد تامین اجتماعی نمیدهند آیا باحقوق۴۱۰۰هزارتومان.میشود زندگی کرد با ۵نفر فکر نمیکنم مستجر هستم تنها کاری که مانده خودکشی است، کرایه منزل نتوانستم بدهم آمدم گلبهار
    • شعبان فولادی زاده IR ۱۸:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
      3 0
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      ایثارگران دفاع مقدس بیمه تامین اجتماعی هستند اختیار ی نو سال باید چکار کرد ۶ما سیزده روز جمعه دارم کارت ایثارگری دارم جدیدترین کارت دارم سندراهبردی دارم سن ۵۶ سالم هست
    • ع م IR ۱۹:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      اقای مدیر عامل / انچه که بازنشستگان کارگری میگویند واقعیت است چون تورم و فقر را با گوشت و پوست و خون خود حس میکنند اگه میخواهی واقعیت ها را حس گنی فقط یک ماه حقوق یک بازنشسته را استفاده کن متوجه میشوی حقوق یک بازنشسته چقد باید باشد.متشکرم
    • بازنشسته تامین اجتماعی IR ۱۹:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      آقای موسوی بعداز چند روز تأخیر در نشاندن حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی روی سامانه چراغ خاموشی حدودا ۲۰۰ هزار تومان از بازنشستگان تامین اجتماعی کسر حقوق کردید پس ادعا نکنی که از پیرمردها و پیرزنها حمایت می کنم دروغ می گویی بیمه تکمیلی یک ریال برای بازنشستگان ارزشی ندارد پس منت سر بازنشستگان نذاری
    • ع م IR ۲۰:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
      4 0
      پاسخ
      اقای مدیر عامل / اگه یک ماه بازنشستگان جای شما و یک ماه شما جای بازنشستگان حقوق بگیرید و با گوشت و پوست و خون خود تورم را حس کنید تصمیم درست در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان میگیرید .متشکرم
    • بازنشسته IR ۲۰:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
      0 0
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      فقط از اول سال خبر خوش.خبرخوش.عملا هیچ اندر هیچ.فقط شعار.تو یخچال من بازنشسته با دو نوه وداما د و عروس و.. کرایه خانه در اتاق بالا خودم را پنهان کردم.این حق من بعد از ۳۰ سال کار با شرافته؟؟ به سیدالشهدا قسم ماهی ۳۰ میلیون هم کفاف خرجها نیست.کار می کردیم ، حقوق بیشتری داشتیم، فقط بفکر آسایش ما شوید
    • رحمان IR ۲۰:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
      3 0
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      تورم حقوقها را بی ارزش کرده بنده در بدو بازنشستگی با حقوق یک ماه میتونستم ۲سکه تمام بگیرم ولی الان به زور ربع سکه میشه خرید
    • محمد IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۹
      1 0
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      سلام یکی دیگه از دستاورد های تامین اجتماعی حقوق مستمر بگیران که قبلاپنجم یا ششم ماه پرداخت می شد الان به ۲۰ الی ۳۰ پرداخت میشه عجب؟؟؟؟؟
    • بدون نام IR ۰۰:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۰
      0 0
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      یه دروغ دیگه
    • بازنشسته تامین اجتماعی IR ۰۰:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۰
      1 0
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      چه منتی سر ما میگذارد راست میگی برو دنبال بدهی دولت از دولت بگیر.مگه از جیبت پول میدی

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