پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان بدون استقراض از بانک

به گزارش خبرگزاری مهر، میرهاشم موسوی، انجام بزرگ‌ترین تسویه بدهی در تاریخ نظام بانکی به مبلغ ۱۰۶ هزار میلیارد تومان و نیز انجام بزرگ‌ترین افزایش سرمایه در تاریخ نظام بانکی در بانک رفاه را از جمله دستاوردهای سازمان تأمین‌اجتماعی معرفی کرد و گفت: دستاورد بزرگ دیگر سازمان تأمین‌اجتماعی در این دوه آن است که از شرایطی که در ابتدای این دولت داشتیم و برای پرداخت حقوق و مستمری ماهانه ناگزیر از استقراض ماهانه از بانک بودیم، به وضعیتی رسیده‌ایم که از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون، پرداخت حقوق و مستمری ماهانه را بدون نیاز به انجام استقراض بی‌رویه از نظام بانکی انجام داده‌ایم.

وی با اشاره به در حال ساخت بودن بالغ بر ۱۳۰ پروژه عمرانی در سراسر کشور به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار و نیز بهره‌برداری از ۳۵ پروژه درمانی در دو سال و نیم اخیر، افزوموسوی عنوان کرد؛ د: بازمهندسی ساختاری و سازمانی و بازمهندسی نیروی انسانی، بسترهای زمینه ساز تحقق این دستاوردها بوده که باید با قوت استمرار یابد؛ اما موضوع مهم‌تر از دستاوردها و عملکرد، موضوع سلامت عملکرد است که باید از سوی همکاران حوزه مالی و حسابداری و نیز حوزه‌های نظارتی سازمان رصد و پایش شود. اگر سلامت عملکرد را با طراحی و استقرار نظام کنترلی و حسابرسی کارآمد تضمین نکنیم، ممکن است حتی دستاوردها و عملکردهای به ظاهر مثبت، به ضد عملکرد تبدیل شوند.

موسوی همچنین گفت: استقلال حرفه‌ای و بی‌طرفی همکاران مالی و حسابرسی باید تضمین شود تا بتوانند فارغ از اینکه چه کسی مدیر است و چه خواسته‌هایی دارد، با نظارت‌های درون‌سازمانی، مراقب سلامت عملکرد باشند و اجازه اعوجاج و خروج از مسیر را ندهند.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به وجود انواع تهدیدات درون‌سازمانی و برون‌سازمانی پیرامون هر سازمان و دستگاهی، افزود: ما امانتدار مردم و بیمه‌شدگان هستیم و نباید اجازه دهیم تشخیص‌های غلط مدیریتی، سوگیری‌های غلط و خدای ناکرده فساد یا سوءاستفاده، اموال و دارایی‌های ذی‌نفعان را تهدید کند و همکاران حوزه مالی و حسابداری سازمان در این زمینه نقش بسیار مهمی دارند. همه ما باید پاسخگوی آنچه کرده‌ایم، تصمیماتی که گرفته‌ایم و حتی آنچه به هر علت انجام نداده‌ایم، باشیم و سعادت سازمانی این است که پیش از اینکه نهادهای نظارتی بیرون از سازمان به مسائل مالی سازمان ورود کنند، خودمان از صحت عملکرد سازمان اطمینان حاصل کنیم و با هم‌افزایی، محیط سازمان را برای افراد ناسالم و تهدیدهای احتمالی ناامن کنیم.