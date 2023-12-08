به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین همایش «علوم انسانی‌اسلامی، پژوهش و فناوری» همزمان با هفته پژوهش ۱۴۰۲، به همت مجمع پژوهشگاه‌های علوم انسانی – اسلامی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، و با مشارکت و همکاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سایر مراکز علمی پژوهشی قم، در قالب سلسله نشست‌ها و کرسی‌های علمی ترویجی با محوریت ۱۰ عنوان از تاریخ ۱۸ تا ۳۰ آذر ماه در قم برگزار خواهد شد.

محورهای این همایش عبارتند از «قرآن و حدیث و علوم انسانی – اسلامی»، «بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور»، «کاربردی‌سازی علوم انسانی اسلامی»، «دانشگاه اسلامی»، «پژوهش و حکمرانی اسلامی»، «سلامت معنوی»، «نقش نهاد علم در نظام حکمرانی کشور»، «پژوهش و استانداردسازی کتاب‌های درسی دانشگاهی»، «علوم اسلامی و انسانی دیجیتال» و «الهیات مقاومت».

مجمع پژوهشگاه‌های علوم انسانی- اسلامی متشکل است از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، پژوهشگاه قرآن و حدیث، پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، و پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی.