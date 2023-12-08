صنعت چای رودسر مقابل فراز لاهیجان به پیروزی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال نونهالان گیلان و از هفته چهاردهم این مسابقات در دیداری که عصر جمعه در زمین ورزشی لاهیجان برگزار شد تیم صنعت چای رودسر یک بر صفر برابر میزبان خود فراز لاهیجان به پیروزی رسید.

تک گل این بازی را «ابوالفضل نظری» در دقیقه ۸۳ و از روی نقطه پنالتی وارد دروازه فراز لاهیجان کرد.

بختیار قنبری، سرمربی تیم فوتبال نونهالان صنعت چای رودسر پس از پایان بازی اظهار کرد: به لحاظ مالکیت توپ، بازی، میدان و خلق موقعیت بر میزبان برتری داشتیم و می‌توانستیم در همان نیمه نخست به گل برسیم اما با بی دقتی یکی پس از دیگری موقعیت‌ها از دست رفت.

وی افزود: در نیمه دوم هم شرایط کاملاً بهتری نسبت به حریف از نظر خلق موقعیت داشتیم و موفق شدیم مزد برتری خود را در دقایق پایانی بازی به دست آوریم که ماحصل آن یک ضربه پنالتی نصیب ما شد و خوشبختانه آن را به گل تبدیل کردیم.

سرمربی تیم فوتبال نونهالان صنعت چای رودسر ادامه داد: از همه بازیکنانم که سهم بزرگی در این پیروزی داشتند تشکر می‌کنم.

گفتنی است، در لیگ برتر فوتبال نونهالان گیلان ۱۲ تیم حضور دارند که به صورت رفت و برگشت با یکدیگر مسابقه می‌دهند.