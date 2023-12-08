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کد مطلب 5961112
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۱۷ آذر ۱۴۰۲، ۱۹:۳۱

جزئیات جدید از شهادت مولوی عبدالواحد ریگی

جزئیات جدید از شهادت مولوی عبدالواحد ریگی

جزئیات جدید از پشت پرده ترور و شهادت مولوی عبدالواحد ریگی را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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    نظرات

    • حمید IR ۰۰:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
      1 0
      پاسخ
      سلام روح شهید روحانی اهل سنت عزیز شاد و یادش گرامی

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